Öldürüldüğü yerde andılar

MÜNİH Türk Konseyi (Türkenrat) tarafından düzenlenen törende konuşan Türkenrat Başkanı Sami Demirel, seri cinayetlerin organize olarak yapıldığını söyledi. Demirel, “Irkçı cinayetleri yapanlar insanlık suçu işlemiştir. Bunun artık bir an önce aydınlığa kavuşması lazım ve suçluların cezalarının karşılığını görmesi gerekli” dedi.

Törene Sosyal Demokrat Parti milletvekili Sebastian Roloff, göçmenler meclisi başkanı Dimitri Lang, Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu adına başkonsolos yardımcısı Güzide Şebnem Koçoğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos yardımcısı Koçoğlu, “Onların haklarını sonuna kadar aramalıyız. Bu hizmet yükümlülüğümüz. Onlar hayallerini gerçekleştiremediler ama inşallah bağımsız mahkemelerle adalet yerini bulacak. Biz de davanın sürekli takipçisiyiz” dedi.

Habil Kılıç, 29 Ağustos 2001’de, ırkçı NSU çetesinin üyeleri tarafından işlettiği markette öldürülmüştü. Kılıç, ırkçı çetenin 4’üncü kurbanıydı.