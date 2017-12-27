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    Öldürmeden önce şiddet uygulamışlar

    BERLİN
    27.12.2017 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Alman polisi, başkent Berlin’de çöpte bulunan kadın cesedinin 55 yaşındaki Marianne Mechel olduğunu tespit etti.

    ADLİ tıp morgunda tutulan cesette ağır darp izlerine rastlayan polis, Marianne’nin şiddet gördükten sonra öldürüldüğü belirlendi. Önceki gün çöpte battaniyeye sarılı halde bulunan kadını kimin öldürdüğü ise henüz bilinmiyor. Cinayet masası ekipleri, cesedin sarılı olduğu battaniyeden katil veya katil zanlılarına ulaşmayı hedefliyor.
    Polis, cinayetin, cesedin bulunduğu Wedding semtinde mi yoksa başka bir yerde mi işlendiğini de araştırıyor. Ölen kadının fotoğrafını basına dağıtan polis, halktan yardım istedi.

    Etiketler: Berlin , Marianne Mechel
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