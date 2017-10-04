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    Öldüren yumruğa rapor tahliyesi!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Kardiyolog bulunmayan kurul, kavgada göğsüne yediği yumrukla ölen kişinin 'kronik kalp hastası' olduğuna karar verdi, cinayet zanlıları serbest bırakıldı. Zanlıların serbest kalmasına tepki gösteren Halis Hisarkaya'nın oğlu Gürkan Hisarkaya ise, "Babamın hiçbir kalp rahatsızlığı yoktu. Raporu veren Adli Tıp heyetinde beyin cerrahi ve kardiyoloji uzmanı yok. Onların yerine kadın hastalıkları uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı var" dedi.

    Habertürk gazetesinden Soner Özcan'ın haberine göre, olay geçen yıl 31 Ekim'de Antalya Serik'te yaşandı. Orman muhafaza memuru 50 yaşındaki Halis Hisarkaya, bir marketin önünde Mahmut K. (31) ve Ali K.'yla (36) tartışmaya başladı. Mahmut K. Hisarkaya'nın göğsüne yumruk attı. ikili yere yığılan halis Hisarkaya'yı yerde de tekmeledi. Kalbi duran Hisarkaya, ambulansla kaldınldığı hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldü ancak 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

    RAPORDAN TAHLİYE

    İki hafta sonra gözaltına alınan Ali K. ve Mahmut K. tutuklandı. İkiliye 'kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davada Adli Tıp'tan otopsi raporu istendi. Mahkemeye ulaşan raporda, daha önce herhangi bir rahatsızlığı olduğu bilinmeyen Hisarkaya için 'kronik kalp hastası' denince zanIılar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

    Savcı rapor üzerine sanıkların, 'takside ölüme sebebiyet vermek'ten cezalandırılmasını istedi. Maktul ailesinin avukatı Lütfiye Erdem ise, Hisarkaya'nın yediği yumruğun etkisiyle yaşamını yitirdiğini ve zanlıların sağlık ekibi çağırmak isteyenleri engellediğini iddia edip, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmalanı talep etti. Erdem, eksikler olduğu gerekçesiyle Adli Tıp raporunun da yenilenmesini istedi.

    'KALP UZMANI YOK'

    Zanlıların serbest kalmasına tepki gösteren Halis Hisarkaya'nın oğlu Gürkan Hisarkaya ise, "Babamın hiçbir kalp rahatsızlığı yoktu. Raporu veren Adli Tıp heyetinde beyin cerrahi ve kardiyoloji uzmanı yok. Onların yerine kadın hastalıkları uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı var. Bu nedenle raporun yenilenmesini istiyoruz" dedi.

    Etiketler: Son dakika , Cinayet , öldüren yumruk
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