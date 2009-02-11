Öldüren mi suçlu, ölen mi

Gökmen Avcı yazıyor SUÇLU …………… !!!



Son dönemlerde futbolda tartışılan konular, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda. Herkes bunların arasında dönüp dolaşıyor. Konularla ilgili çok malzeme var ve her gün bunlara yenileri ekleniyor. Bunlardan birisi:

HAKEMLERİN VERDİĞİ KARARLAR

Lige verilen arada, futbolla ilgili seminerler düzenlendi. Ve açık oturumlar. Bunlardan bir tanesi de “Hakemlerin Sezonun İlk Yarısında Verdiği Tartışmalı Kararların, Spor Adamları ve Spor Yazarlarına İzahı” idi. Bu oturumu arabada seyahat ederken radyodan dinlemiştim.

Oturumun yöneticisi, moda deyimle MODERATÖR, önce Hakemimizi tanıtıyor, sonra tartışmalı pozisyonu gösteriyor, ardından da Hakemimize söz vererek kendisinin pozisyon hakkındaki görüşünü bildirmesini istiyordu.

İlgili hakemimiz, pozisyonla ilgili kararında ne kadar haklı olduğunu, yönetmeliklere dayandırarak anlatıyordu. MHK Başkanı da gururla elemanlarının yaptıklarını onaylıyordu.

Bir örnek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ maçı ve DELGADO’nun oyundan atılmasına sebep olan diyalog ve hareketler.

Cüneyt ÇAKIR bu konuda derki: DELGADO yapılan hareket sonrası bana, İngilizce olarak, kendisinin yaptığı, yalnızca bir hareketten sonra kart gördüğünü belirtip, eliyle kart işareti yaptı. Yönetmelikler gayet açık. Pozisyon sonrası kart talebi hareketi yapan oyuncuya sarı kart verilir. Çünkü sahada “OTORİTE” olan biziz. Oyuncu bu hareketiyle “BİZİM OTORİTEMİZİ SARSMAKTA VE BİZİ SEYİRCİYE HEDEF GÖSTERMEKTEDİR. BİZ BUNA HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYİZ.”

Bu tamamen SORUNLU BİR SÖYLEM. Diğer HAKEM ARKADAŞLARI da bunu onayladıklarına göre, HAKEM KAREKTERLERİ ile ilgili olarak aklıma 2 şey geliyor.

1. HAKEM OLACAK KİŞİ, OTORİTEYE ÇOK ÖNEM VEREN KİŞİLİKTE OLMALIDIR.

2. FARKLI KİŞİLİK YAPISINA SAHİP OLSALARDA, AMİRLERİNİN VERDİĞİ TELKİNLERLE, OTORİTEYE ÇOOK AMA ÇOOK ÖNEM VERMELİDİRLER.

Akla yatkın olan herhalde 2. seçenek.

Gelişmiş toplumlarda kurallar çok önemlidir. Bunlara herkes uyar. Bu kurallar, yılların birikimleri sonucunda oluşmuştur. Her ne kadar bu kural ve kaidelere uymakta titizlik gösterseler de, sürekli olarak bunları irdeler ve daha iyisini oluşturmak için çalışırlar.

Bizde ise durum biraz farklı. Ya tamamen REDDEDİP KURALLARA UYMAYIZ, ya da, NOKTASINA VİRGÜLÜNE KADAR UYGULARIZ. Nedenini sorgulamadan. Kitapta ne yazıyorsa onu yap.

Şu anda HAKEM CAMİASINDA durum çok hareketli. Bugüne kadar kendilerine gelen eleştirilere ve baskılara karşı, HAKEM CAMİASI, MHK BAŞKANININ ÖNDERLİĞİNDE yeni bir strateji belirledi.

SALDIRI

Ellerinde önemli silahları var. KARTLARI. Özellikle KIRMIZI olanı çok etkili.

MHK BAŞKANI DER Kİ: Yorum yapma avantajıyla, Kartını rahatça gösterebilirsin. Kural kitabında nasılsa uygun bir madde vardır. Kulüp Yöneticileri isyan ederlerse korkmayın. Gerekli cevabı ben veririm. Cezayı da PFDK.

BÜTÜN BUNLARIN IŞIĞINDA;



BU HAFTA YAŞANAN FUTBOL KATLİAMINDA, SUÇLU NE ÖLDÜREN, NE DE ÖLEN.

SUÇLU AZMETTİREN !!!