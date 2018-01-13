Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Öldüren kardeşe ömür boyu

    Öldüren kardeşe ömür boyu

    Felat BOZARSLAN/DHA
    13.01.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR'da, geçen yıl Kurban Bayramı sabahı ablası Hüda Nur P.'yi (22) dedesinin tabancasıyla vurarak öldüren Ö.F.P.'nin (17), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

    Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., kızlarını öldüren oğullarından şikâyetçi olmadıklarını söylerken, sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde olayın yanlışlıkla meydana geldiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, ablasını silahla öldüren Ö.F.P.'nin ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü ailesiyle birlikte Kurban Bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepenin altında bulunan ruhsatsız silahla ablasına 5 el ateş etmiş, biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetmişti. Şüphelinin soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti. 

    Etiketler: Cinayet , Diyarbakır , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri