Öldüren kardeşe ömür boyu

Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., kızlarını öldüren oğullarından şikâyetçi olmadıklarını söylerken, sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde olayın yanlışlıkla meydana geldiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, ablasını silahla öldüren Ö.F.P.'nin ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü ailesiyle birlikte Kurban Bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepenin altında bulunan ruhsatsız silahla ablasına 5 el ateş etmiş, biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetmişti. Şüphelinin soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti.