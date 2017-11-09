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    Öldürdüğü hasta sayısı 106'ya çıktı

    BERLİN
    09.11.2017 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük seri katil dehşetini yaşıyor. Daha önce 90 hastayı öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Niels H’nin kurban sayısının aslında 106 olduğu ortaya çıktı. Sayının daha da artmasından endişe diliyor.

    ALMANYA’da seri katil hasta bakıcının kurban sayısı sanıldığından çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı için ceza evinde bulunan hasta bakıcının kurban sayısı tam 106. Bu sayı daha önce 90 olarak açıklanmıştı. Kurban sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük seri katil olarak kabul edilen Niels H.’nin 2000 ile 2005 yılları arasında Delmenhorst ve Oldenburg’da çalıştığı iki hastanede yaşlı ve ağır hastaları verdiği ilaçlarla öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

    ÇALIŞMALAR HENÜZ BİTMEDİ
    40 yaşındaki hasta bakıcının öldürdüğünden şüphelenilen cesetler üzerinde yapılan incelemelerin bir bölümü tamamlandı. Tamamlanan vakalardan 16’sında daha hasta bakıcının hastaları öldürmek için kullandığı ilaca rastlandı. Niels H. şimdiye kadar iki kez hakim karşısına çıktı. İlk yargılama 2006 ile 2008 yılları arasında, ikinci yargılanma da 2014 ile 2015 yılları arasında tamamlandı. Her iki yargılanmada da Niels H. suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Niels H. ikinci yargılanmasında suçunu itiraf etmiş, ancak kurban sayısıyla ilgili bilgi vermemişti.

    Etiketler: Niels H. , kurban sayısı 106
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