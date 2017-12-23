Öldürdü, kaçtı... Polis her yerde onu arıyor

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir çocukları olan Soner U. ve Gamze İlhan çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Soner U., yatak odasındaki Gamze İlhan’ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner U.'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.