Onun bunun adÄ±na film olmaktan

Ã–zendim bezendim her seferindeÂ

Bu defa acaba olur mu diye

Ama kopuktu kopuktu zincir olduramadÄ±m

Ne yaptÄ±m ne ettimse olduramadÄ±m

- Ã–zkan UÄŸur (OlduramadÄ±m)



FenerbahÃ§eâ€™nin son hafta kaybettiÄŸi ÅŸampiyonluk Ã¼zerinden 1 hafta geÃ§ti. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n ve FenerbahÃ§e yÃ¶netiminin futbol takÄ±mÄ±na methiyeler dizdiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapÄ±lalÄ± 5 gÃ¼n oldu.

Oldu da ne oldu? Twitter sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin tepesinde yazÄ±yor ya: Whatâ€™s Happening? FenerbahÃ§e yÃ¶netimi bir tweet atsa da biz de anlasak.

Bir Ã¼mit FenerbahÃ§e resmi internet sitesine gidiyoruz: â€˜Genel Kombine SatÄ±ÅŸlarÄ± BaÅŸladÄ±â€™ diyor. Sitenin iÃ§inde de â€˜gelecekâ€™ le ilgili bir haber yok. DÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶zÃ¼ken iÃ§eriden teyidli: FenerbahÃ§e yÃ¶netimi futbolla ilgili ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaten bilmiyordu ÅŸimdi ne yapacaÄŸÄ±nÄ± da bilmiyor.

YÄ±llardÄ±r istikrar istikrar dedikten sonra sÃ¼rekli hoca deÄŸiÅŸtirirsen, uzun vadeli hiÃ§ plan yapmazsan, ÅŸahsi kararlarla futbol yÃ¶netirsen baÅŸarÄ±larÄ±n Aziz BaÅŸkanâ€™Ä±n deyimiyle â€˜tesadÃ¼fâ€™ olur.

Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Ã‡eyrek Final oynayan takÄ±m baÅŸarÄ±sÄ±z, bu takÄ±m baÅŸarÄ±lÄ± olur.

Åžampiyonluk kime kaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re deÄŸerli veya deÄŸersiz olur.

BurasÄ± koltuk sevdalÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼lkesi. KoltuÄŸu bÄ±rakamayanlarla dolu her kurum, her kuruluÅŸ. BÄ±rakamayanlarÄ± bir derece anlÄ±yorum diyelim, ben bÄ±raktÄ±rmayanlarÄ± anlamÄ±yorum. Ä°stifa mÃ¼essesesi diye bir ÅŸey vardÄ± eskiden, bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± zaman, en tepedeki onurlu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±r giderdi. Åžimdi istifalar geri dÃ¶nmek, bir nevi ÅŸantaj iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler dÃ¼zenleniyor filan hani. Bu sezon o da yok.



Neden olsun? Sezon baÅŸÄ±ndan beri her kuyruÄŸuna basÄ±lan aÄŸlamadÄ± mÄ±? BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n baÅŸkanÄ± Fenerâ€™e yenildikten sonra aÄŸladÄ±. Galatasarayâ€™Ä±n BaÅŸkanÄ± rahmetli Ã–zhan CanaydÄ±nâ€™Ä±nÂ parkÄ±nÄ± aÃ§arken aÄŸladÄ±. Åžimdilerde pek cool gÃ¶zÃ¼ken Bursaâ€™lÄ±lar SayÄ±n Bakan dahil son maÃ§a kadar â€˜ÅŸampiyon yapmiycaklar biziâ€™ diye aÄŸladÄ±. Aziz BaÅŸkan aÄŸlamÄ±ÅŸ Ã§ok mu?



Koca sezonu RÃ¼ÅŸtÃ¼â€™nÃ¼n yediÄŸi gole kadar getirmek bÃ¼yÃ¼k akÄ±l ister, bunu gÃ¼lmeden kamuoyuna sÃ¶ylemek de bÃ¼yÃ¼k cesaret. Kim suÃ§layabilir Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± sÃ¶yledikleri iÃ§in? Ortam budur, padiÅŸahvari yÃ¶netimler yÃ¼zÃ¼nden geldiÄŸimiz ve getirildiÄŸimiz nokta budur. Kimsenin suÃ§u deÄŸil bu: padiÅŸah olmak iÃ§in â€˜PadiÅŸahÄ±m Ã‡ok YaÅŸa!â€™ diyenlerin de olmasÄ± lazÄ±m.Â

Rakiplerinin Ã§ok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± ve hatta zaman zaman inanÄ±lmaz bir zÄ±plamayla â€˜bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kâ€™ suÃ§lamasÄ± yaptÄ±klarÄ± â€˜FenerbahÃ§e Cumhuriyetiâ€™ tabiri aslÄ±nda bir FenerbahÃ§eâ€™linin deÄŸil bir BeÅŸiktaÅŸâ€™lÄ±nÄ±n buluÅŸu. 1989â€™da bu adla yazdÄ±ÄŸÄ± ibretlik kitapta YalÃ§Ä±n DoÄŸan FenerbahÃ§eâ€™nin nasÄ±l Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerinden biri olduÄŸunu, yÃ¶netimlerinin birÃ§ok bakanlÄ±ÄŸÄ± da geride bÄ±rakarak TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve forslu insanlarÄ±ndan olduÄŸunu anlatÄ±r. OkursanÄ±z, bu bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼p yÃ¶netimlerinin neden bir tÃ¼rlÃ¼ kalkÄ±p gitmek istemediklerini anlar boÅŸuna â€˜nasÄ±l oluyor da oluyorâ€™ deyip durmazsÄ±nÄ±z.



KulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±na neden â€˜laf sÃ¶yletilmediÄŸiniâ€™ kavrarsÄ±nÄ±z. KulÃ¼plerin iÃ§indeki muhalefetlerin aslÄ±nda neyin aÅŸkÄ±yla ayak kaydÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlarsÄ±nÄ±z.Â

Herkesin son maÃ§tan Ã¶nce kirli olarak lanse ettiÄŸi SÃ¼per Lig 2009/2010 sezonu bir doksan dakika boyunca ak pak ve tertemiz yapÄ±ldÄ±. Federasyon, Digiturk, medya ve tÃ¼m sponsorlar Anadolu Ä°htilaliâ€™nden memnun. FenerbahÃ§e bile takÄ±mÄ±ndan ve yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleden memnun. DÃ¼ne kadar ikincilik baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r diyenler ÅŸimdi final oynadÄ±k diyebiliyor. Demek ki bizim bilmediÄŸimiz baÅŸka ÅŸeyler var.Â

Ne konuÅŸuyoruz ki? OlduramadÄ±mâ€™Ä± dinleyin, DÃ¼nya KupasÄ± havasÄ±na girin. Seneye kanser olmak iÃ§in Genel Kombine SatÄ±ÅŸlarÄ±â€™nÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.