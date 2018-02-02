İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Meslektaşları, arkadaşları, Milliyet gazetesi çalışanlarının katıldığı törende Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet bir konuşma yaptı.



39 yıldır bilinmezliklerin sürdüğünü söyleyen İzet, “Öldür diyenler yargılanmadı. Öldürenin korunma ve kaçırılma giderlerini karşılayanlar yargılanmadı. Etrafı toz duman edenler, delilleri süpürgelerle yok edenler, kayıtları silip dosyaları kaybedenler yargılanmadı. Adalet beklentisini; bazıları, kin ve intikam dürtüleriyle karıştırıyor. Halbuki hakikatin ortaya çıkarılması ve resmen kayda geçirilmesinden öte bir talebim yok. Hukuk, ailenin acısını dindirmek için değil, toplumun yararına olmalı diye tekrar edip duruyorum" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise "Abdi İpekçi, evrensel gazetecilik ilkelerini büyük bir titizlikle uygulayan bir usta, onu hiç unutmuyoruz. İpekçi'yi hedef gösteren karanlık ellerin, bu cinayeti planlayıcılarını hala net bir şekilde ortaya konulmamasını da çok büyük acı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.