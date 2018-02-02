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    Öldü deniliyordu, Soçi'de görüldü! Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten

    AA
    02.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Suriye'de muhaliflerin saldırısında öldüğü de iddia edilen Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti. 

    Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi. Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi. 

    Ankara’dan Moskova’ya Mihraç Ural tepkisiAnkara’dan Moskova’ya Mihraç Ural tepkisi



    Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.  Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.  Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.  Ural’ın Suriye'de muhaliflerin saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti. 

     

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    Etiketler: Mihraç Ural , terörist , Soçi , HATAY , Reyhanlı , son dakika
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