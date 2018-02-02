Olcay 2 yıldır davasını bekliyor... Müdürün önünde olmuştu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Olcay K. (16) iddiaya göre okuldayken sınıf arkadaşı M.Y.S.’nin tacizine uğrayınca M.Y.S. ile kavga etti. Diğer öğrencilerin kavgayı ayırmasından sonra M.Y.S. okul müdürüne giderek Olcay K.’nın kendisini dövdüğünü söyleyerek şikâyette bulundu.



DİSİPLİN TEHDİDİ İDDİASI

Okul müdürü Olcay K.’yı yanına çağırarak M.Y.S.’yi dövdüğü için kendisini disipline göndereceğini söyledi. Olcay K. ise tacize uğradığına dair şahitleri olduğunu söyleyince iddiaya göre okul müdürü, “Taciz olayından kimseye bahsetme yoksa seni disipline gönderirim” dedi. Olayın ardından Olcay K.’nın annesi okula giderek müdürle görüştü. Okul müdürü Kerem Ç. ile anne Emine K. tartıştığı sırada sinir krizi geçiren Olcay K. okul müdürünün üçüncü kattaki odasından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yüz üstü yere düşen Olcay K. uzun süre tedavi gördü. Okul idaresi tacizi gizlemek için Olcay K.’ya baskı uyguladıkları iddialarını reddetti. Bunun üzerine Olcay K.’nın ailesi 19 Nisan 2016’da Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak okul yönetimi hakkında intihara yönlendirme, görevi kötüye kullanma, suç ve suçluyu kayırma ve kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçlamalarından suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Ancak 2 yıldır soruşturma davaya dönmedi. Olcay K.’nın ailesi ise 21 ay önce şikâyetçi olmalarına rağmen okul idaresi hakkında dava açılmamasına tepkili. Olcay K.’nın halen psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen anne, okul yönetiminin olayı kapatmaya çalıştığını iddia etti:



NEŞESİNİ KAYBETTİ

“Kızım 2 ay yoğun bakımda kaldı. Hâlâ tedavisi devam ediyor. Tam 21 aydır kızımı intihara sürükleyenler hakkında dava açılmasını bekliyoruz. Kızımı intihara sürükleyenler cezasını çeksin.” Kızının intihar girişiminde bulunduğu hafta TEOG sınavına giremediğini söyleyen anne Emine K., “O olaydan sonra kızım neşesini yitirdi, başka bir çocuk oldu” dedi.