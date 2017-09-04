Olay Yeri sunucusu Balçiçek İlter kimdir?

Türk TV sunucusu ve gazeteci Balçiçek İlter, 16 Haziran 1973’te doğdu. Balçiçek İlter, Notre Dame De Sion Kız Lisesi mezunu olup eğitim kariyerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirerek tamamladı.
Gazetecilik kariyerine, yirmili yaşlarına gelmeden Cosmopolitan Dergisi’ne çeviriler yaparak başladı. Aktüel Dergisi'nde muhabirlik ve editörlük deneyiminin ardından 1 Numara Hearst Yayıncılık’da Haber Müdürlüğü, ardından Aktüel Dergisi Ankara Temsilciliği, sonrasında 1 numara Hearst Yayıncılık'ın Ankara Temsilciliği görevinde bulundu.
Aktüel Dergisi’nde başladığı söyleşilerine Pazartesi sohbetleri adı altında Sabah Gazetesi’nde devam etti. 1999 yılında İstanbul’da aralarında Esquire, Cosmopolitan, Bazaar gibi dergilerin de bulunduğu Sabah Grubu’nda Dergi Grup Koordinatörlüğü görevini üstlendi.
2002 yılında Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden Sabah Gazetesi’nin ilk kadın Yazı İşleri Müdürü olmuştur. Aynı dönemde düzenli olarak yaptığı siyasi söyleşileriyle ön plana çıkmıştır. Ayrıca düzenli olarak köşe yazıları kaleme almış. Köşesinin ana konularını kadın-çocuk hakları, eşit haklar ve özgürlükler, sivil anayasa ve Türkiye'nin gelişimi oluşturmuştur.
2007 yılında Habertürk grubuna geçti. Ulusal haber kanalı Habertürk’te her gün yayınlanan söyleşi programı Söz Sendeyi hazırlayıp sunmaya başlamış yaklaşık 7 yıl bu programı sürdürdü. Yaklaşık bir yıldır kanalın anchorwomenı olarak çalışmakta ve ekranda herkese söz sende demeye, söyleşilere devam etti. Bugüne değin, Esma Esad'dan Angelina Jolie'ye, Kemal Derviş'ten Ersin Özince'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hayrünisa Gül'e, Cem Yılmaz'dan, Bülent Arınç'a kadar geniş bir konuk yelpazesinde söyleşiler gerçekleştiren Balçiçek İlter'in moderatörlüğünü yaptığı tartışma programı Karşıt Görüş ise haftada bir kez Habertürk Televizyon Kanalı'nda yayınlandı.
Fransızca ve İngilizce bilen İlter, Kuzey ve Lal isimli ikizlerin annesidir. 2011'de eşi Ali Pamir'den boşandı.
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