Olay akademisyenin 'C' ile imtihanÄ±

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek, TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programına İbn Haldun Üniversitesinden Dinler Tarihi konusunda uzman olan Prof.Dr. Ömer Faruk Harman ile birlikte katıldı. Programda Örnek'inNuh Tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savunması olay oldu. Örnek ayrıca Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını söyledi. Örnek, konuşmasında Nuh Tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü savundu.

Prof Dr. Harman ile Pelin Çift'e zor anlar yaşatan Örnek 'C' Harfi konusunda büyük sorun yaşadı. Örnek Arapça'da 'C' harfi yoktur diyerek başladığı konuşmasına Prof. Dr. Harman itiraz edince önce 'Gudi' dedi daha sonra Arapça'da 'P' harfi yoktur diye devam etti. Uzun süre 'C', 'C' diyen Örnek'e stüdyoda bulunan iki kişi bunu anlamadıklarını söyledi. Örnek, daha sonra 'C' dediği harfi kağıda yazdı. Harman, bu harfin 'G' olduğunu belirterek "G' yerine Arapça'da 'Kaf ve kef' harfi kullanıldığını söyledi. Pelin Çiftçi, bu tartışmaya dayanamayarak Örnek'e 'Ama siz Arapça bilmiyorum diyorsunuz. Hiç girmeyin oralara' diyerek 'C' ile 'G' polemiğini bitirdi.