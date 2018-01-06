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    Olay akademisyenin 'C' ile imtihanÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    06.01.2018 - 09:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    TRT 1'de yayÄ±nlanan Ã–teki GÃ¼ndem programÄ±nda Hz. Nuhâ€™un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oÄŸlunu ikna etmek iÃ§in cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemesiyle gÃ¼ndeme gelen Dr. Yavuz Ã–rnek,Â  aynÄ± programda 'C' ve 'G' sorunu yaÅŸadÄ±.

    Ä°stanbul Ãœniversitesi Deniz Bilimleri FakÃ¼ltesinden Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. Yavuz Ã–rnek, TRT 1â€™de yayÄ±nlanan Pelin Ã‡iftâ€™in sunduÄŸu Ã–teki GÃ¼ndem programÄ±naÂ  Ä°bn Haldun Ãœniversitesinden Dinler Tarihi konusunda uzman olan Prof.Dr. Ã–mer Faruk Harman ile birlikte katÄ±ldÄ±. Programda Ã–rnek'inÂNuh TufanÄ± esnasÄ±nda Hz. Nuhâ€™un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oÄŸlunu ikna etmek iÃ§in cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmasÄ± olay oldu. Ã–rnek ayrÄ±caÂ  Hz. Nuhâ€™un 400 metrelik dalgalara dayanan Ã§elik levhalardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir gemi inÅŸa ettiÄŸini ve bu geminin nÃ¼kleer enerji kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â  Ã–rnek, konuÅŸmasÄ±nda Nuh TufanÄ± esnasÄ±nda Hz. Nuhâ€™un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oÄŸlunu ikna etmek iÃ§in cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.Â 

    Prof Dr. Harman ile Pelin Ã‡ift'e zor anlar yaÅŸatan Ã–rnek 'C' Harfi konusunda bÃ¼yÃ¼k sorun yaÅŸadÄ±.Â  Ã–rnek ArapÃ§a'da 'C' harfi yoktur diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na Prof. Dr. Harman itiraz edinceÂ  Ã¶nce 'Gudi' dedi daha sonra ArapÃ§a'da 'P' harfi yoktur diye devam etti. Uzun sÃ¼re 'C', 'C' diyen Ã–rnek'e stÃ¼dyoda bulunan iki kiÅŸi bunu anlamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–rnek, daha sonra 'C' dediÄŸi harfi kaÄŸÄ±da yazdÄ±. Harman, bu harfin 'G' olduÄŸunu belirterekÂ  "G' yerine ArapÃ§a'da 'Kaf ve kef' harfi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Pelin Ã‡iftÃ§i, bu tartÄ±ÅŸmaya dayanamayarak Ã–rnek'e 'Ama siz ArapÃ§a bilmiyorum diyorsunuz. HiÃ§ girmeyin oralara' diyerek 'C' ile 'G' polemiÄŸini bitirdi.

    Nuh TufanÄ± hakkÄ±nda en tuhaf iddia... TRTde yayÄ±nlandÄ±Nuh TufanÄ± hakkÄ±nda en tuhaf iddia... TRT'de yayÄ±nlandÄ±

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