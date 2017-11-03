Olası ortaklar, erken seçimi göze alabilir mi?

ALMANYA’da genel seçimlerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen dört siyasi parti arasında renklerinden dolayı Jamaika olarak adlandırılan koalisyon kurulabilecek mi? Birbirinden farklı dört siyasi parti, özellikle de muhafazakar Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile sol görüşlü Yeşiller anlaşabilecek mi? İki haftadır Hıristiyan Birlik, Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller ön görüşme yapıyor. Ön görüşmeler çok yavaş ilerliyor ve dışarıya sızan bilgilere göre taraflar arasında zaman zaman çok sert tartışmalar yaşanıyor.

FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, “Yeni seçimlerden korkmuyoruz” sözleri dört partinin anlaşamayacağı beklentilerini daha da artırdı. Ancak cuma günkü görüşme öncesi siyasi parti yetkilileri iyimser olduklarını vurguladı.

BARDAK YARI DOLU

CDU ekibinde görüşmelere katılan Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff, “Bardak yarı dolu. Yoksa bu kadar saatlerce oturup konuşmazdık. Ara verirdik. Halen görüşmelere devam ediyorsak, bir uzlaşma çizgisi görüyoruz demektir. Görüşmeler çok düzenli gidiyor” dedi.

CDU Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, “Yeni bir seçime gidilmesini halkın iyi bulacağını sanmıyorum. İyi yürüyor. Hareket ediyoruz. 16 Kasıma kadar ön görüşmelerin sonuçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt, “Jamaika romantizmi tek başına yeterli değil. İçeriğin uyuşması gerekiyor. İyi bir konuşma atmosferi tek başına yetmez. Jamaika’nın şansı var mı yok mu, önümüzdeki günlerde ortadaki sorulara cevap bulmamıza bağlı. Bir hükümet sorularla kurulamaz, çözümlerle kurulur. İçten yanmalı motorlu araç yasağında biz yokuz diye Yeşiller’e defalarca söyledim” dedi.

HANGİ KONULAR?

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, eğitime ve dijitalleşmeye, bakım sektörüne daha fazla yatırımda, göçün sebepleriyle mücadele etme, güçlü bir Avrupa konularında ortak noktalara ulaştıklarını söyledi. Yeşiller Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt ise çok büyük görüş ayrılıkları bulunan üç konuyu şöyle sıraladı:

“Birincisi bütçe ve mali politika. İkinci konu göç. Aile birleşiminde uzlaşacak mıyız. Hıristiyan Birlik göçe belirli sınır getirmek istiyor. Üçüncüsü ise tarım, ulaştırma ve enerji politikalarını içeren İklim koruma. Paris İklim Koruma sözleşmesindeki hedefe nasıl ulaşacağız, bunu açıklığa kavuşturmalıyız.”

FDP İÇİN 5 ÖNEMLİ KONU

FDP lideri Christian Lindner ise kendileri için beş konunun önemli olduğunu vurguladı ve bunları şöyle sıraladı. Eğitimde devlet daha fazla atılıma geçmeli. Dayanışma vergisi kalkmalı. Kalifiye iç gücü göçünün Almanya’ya gelmesi için Kanada örneği bir göç yasası.

Enerji pahalanmadan Paris İklim Koruma sözleşmesindeki hedeflere ulaşmak ve Avrupa’yı iç güvenlik, iç pazar ve dijitalleşme konularında derinleştirmek.