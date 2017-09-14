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Olası depreme kayıtsız kalamayız

ANKARA
14.09.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 22:26

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısındaki sunumunda, İstanbul’da 15 yıl içinde 7 ve üzerinde bir depremin beklendiğini kaydederek, “Olası depremde 600 bin hanenin zarar göreceğini ve 100 milyar dolarlık bir kayıp olabileceğini tahmin ediyoruz.

Bunun için yılda 500 bin hanenin dönüştürülmesine ihtiyaç var” dedi. Kentsel Dönüşüm Kanunu, Belediye Kanunu ve İmar Kanunu’nun entegre edileceği bir sistemin kurgulanması gerektiğini belirten Özhaseki, İller Bankası kredilerinin faizsiz olarak tamamen kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere belediyelere verilebileceğini belirtti.

Özhaseki şöyle konuştu; “150 milyar liralık bir harcamayla ve düzenli planlamayla bu konuda önemli ölçüde mesafe alabiliriz. Mevcut yasalar ve psikoloji etkili çözüm için uygun değil. Bunun için düzenleme yapmak gerekiyor, işi hızlandırmak için bunu KHK ile de yapabiliriz. Ortada böyle bir risk varken buna kayıtsız kalmak mümkün değil.”

Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Deprem , gazetehaberleri
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