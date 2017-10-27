'Olan bana oldu' dedi, herkesi uyardı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde restoran işleten 2 çocuk annesi Şeminur Erzurum, 3 gün önce patates pişirdiği düdüklü tencereyi suya tutup havasının boşalmasını bekledi. İçerdeki havanın tamamen boşaldığını düşünen Erzurum, ardından tencerenin kapağını açtı. Tenceredeki tamamen boşalmayan havanın basınçla dışarı çıkması sonucu Erzurum'un yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluştu.



Olayın ardından yüzüne soğuk su serpen Erzurum, çevresindekilerin çağırdığı ambulans ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) kaldırıldı. Halen tedavisi süren Şeminur Erzurum yaptığı açıklamada, sabah iş yerine gittikten sonra patates haşlamak için düdüklü tencere kullandığını anlattı.



"BOMBA GİBİ PATLADI, EĞER İTMESEYDİM..."



Erzurum, "Tencerede yemeğin piştiğini zannedince düdüklüyü ateşin üzerinden alıp suya tuttum. Düdüklünün içindeki havanın da tamamen boşaldığını sandım. Tencereyi açarken biraz zorlandığım için önce açamadım, sonra açmaya çalıştığımda tencere bomba gibi patladı. Fırlayan kapağı elimle ittim, eğer itmeseydim çok daha ciddi şekilde yanacaktım." diye konuştu.



"HERKESİN ÇOK DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUM"



Başına gelen talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erzurum, "Düdüklü tencere kullanırken herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum, düdüklü tencereler ciddi bir bomba. Yemek piştikten sonra tamamen tencerenin soğumasını beklemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"ACELECİ DAVRANDIM OLAN BANA OLDU"



Düdüklü tencereyle yemek pişirenlerin kapağı açmak için acele etmemesini isteyen Erzurum, "Düdüklü tencerenin kapağını açarken biraz aceleci ve sabırsız davrandım. Hemen yemek pişireyim diye bu hatayı yaptım, olan bana oldu. Düdüklü tencere kullanımı konusunda bilinçsiz davranıyoruz, üretimini yapanların da tencerenin havasının tamamen boşaldığını gösteren bir sistem geliştirmesi gerekir." dedi.







BEAH Yanık Ünitesi Klinik Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk de Erzurum'un yemek pişirirken düdüklü tencere yüzünden ellerinde ikinci derece, vücudunun da çeşitli yerlerinde birinci derece yanıklar oluştuğunu söyledi.



Şeminur Erzurum'un hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavisinin sürdüğünü anlatan Öztürk, düdüklü tencere kullanımı konusunda yapılan hatalar sonucu hastalarda ciddi yaralanmalar meydana geldiğine işaret etti.



"TENCEREYİ AĞZINA KADAR DOLDURMAYIN"



Öztürk, düdüklü tencere kullananlara şu önerilerde bulundu:



"Düdüklü tencereyle yemek pişirirken tencereyi ağzına kadar suyla doldurmamak gerekiyor, bu durum buharın içeride sıkışmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden tencerenin en az üçte bir kısımının boş bırakılması gerekiyor. Düdüklü tencereyi ateşe koyduktan sonra düdük kısmı dik konuma getirilmeli, düdükten hafif ses çıkmaya başlayınca tenceredeki havanın çıkmasını bekleyip düdük yan yatırılmalı. Belirli süre daha yemek pişirildikten sonra ocağın ateşi kapatılıp tencerenin soğuması sonrası düdük dik konuma alınıp tenceredeki havanın tamamen boşalmasını sağlanmalı, kapağı açmakta acele edilmemeli. Bu şekilde benzer kazaların önüne geçilebilir."



"EN AZ 10 - 15 DAKİKA SUYA TUTMAK DOĞRU YÖNTEM"



Öztürk, bu tür olaylar yaşanmaması için düdüklü tenceredeki hava çıkış deliklerinin temizlenmesi ve lastik bakımlarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Buhar yanıkları sonrası önce yanan alanın ılık suya tutulması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Bu tür kazalarda yanan yerleri çok sert olmayacak şekilde yıkamak gerekiyor. En az 10 - 15 dakika yanan bölgeyi musluk suyuna tutmak doğru yöntem. Yoğurt, diş macunu ve salça gibi müdahaleler tamamen yanlış." dedi.