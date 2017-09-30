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    Hürriyet >Gündem>‘Olacakların tek sorumlusu Kuzey Irak yönetimidir’

    ‘Olacakların tek sorumlusu Kuzey Irak yönetimidir’

    DHA
    30.09.2017 - 20:49 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandumu değerlendirirken Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin ihtiras, siyasi ikbal adına ateş ile oynadığını söyledi. Başbakan Yıldırım, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur” dedi. Kocaeli’nde AK Parti olağan ilçe kongresinde konuşan Yıldırım özetle şunları söyledi:

    “Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Referandum oldu. Aralarında mutabakat yok. Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor. Daha bir çok etnik grup birlikte yaşıyor. Onların fikri alınmadan bir inat, ihtiras, siyasi ikbal adına burada ateş ile oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Açıkça söylüyorum; bizim Kürt, Arap kardeşlerimiz ile ve ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz ile bir sorunumuz yok. Bunların geleceklerini karartan ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları bir maceraya sürükleyen muhteris siyasetçiler ile işimiz var.
    Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği bir yapay  devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik  bütün bundan sonraki ilişkilerimiz Irak Merkezi hükümeti ile yani Bağdat ile yürütülecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta İran'a gidecek. Herkes şunu bilmeli, bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Türkiye nasıl Fırat Kalkanı ile milletimizi rahatsız eden DEAŞ belasına gereken cevabı nasıl verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı da kararlılıkla verecektir. Hiçbir tereddüttünüz olmasın." 

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , yıldırım
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