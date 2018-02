Okyanusun ortasında 4000 € hibeli girişimcilik serüveni: Madeira StartUp Retreat

En başından başlayalım. Madeira StartUp Retreat ve sizin sorumluluğunuz nedir?

Madeira StartUp Retreat için, seyahat ve turizm girişimlerine özel hem hızlandırıcı hem de kuluçka programı diyebiliriz. Startup Madeira, Portuguese Tourism Board ve Nova School of Business and Economics tanıtımı yapılıyor ve destekleniyor. Portekiz'e bağlı Madeira adasında 15 Ocak'ta başlayıp 16 Mart'a kadar devam ediyor. Bu sene ilkini düzenledik ve toplamda 7 farklı ülkeden 9 girişim, 14 farklı milletten 35 girişimci yer aldı. 8 hafta boyunca girişimler Madeira'ya taşınıyor. Her girişime masraflarını karşılamak için 4000 Euro veriliyor ve buradaki hayata yardımcı olması için lokal ev sahibi atanıyor. 4000 Euro karşılığında hiç hisse talep etmediğimizi de söylemeliyim. Her girişim için bilgi birikimlerini artırma, öncü fikirler bulma ve ilham verme, girişimlerini tanıtma ve iş bağlantılarını geliştirme fırsatı sunuyoruz. Program, sadece şirket kültürü odaklı değil, aynı zamanda rahatlatıcı bir sürü aktivite de mevcut. Her girişimci network etkinliklerine, eğitimlere, atölyelere, lokal girişimcilerle tanışmaya ve eğlenceli aktivitelere de fırsat buluyor. Ben Madeira StartUp Retreat'in proje koordinatörüyüm ve günlük operasyon yönetiminden sorumluyum. Programda çalışan 10 kişinin, Nova SBE tarafından davet edilen 15 montörün, 8 lokal ev sahibinin ve 10 lokal girişimci ve iş adamının organizasyonunu yönetiyorum.

Bu programı hayata geçirmeye nasıl karar verdiniz?

Madeira Bölgesel Hükümeti, StartUp Madeira organizasyonundan olgunlaşmış turistik ekosistemdeki yeni fikir ve teknolojileri bir araya getirmesini istedi. Aynı zamanda, bu uluslararası programa destek veren Portekiz Turizm Kurulu da Madeira'nın girişimciler için haritada yer etmesini ve bir seçenek haline gelmesini sağlamak için aynı talepte bulundu. Madeira Adası, turistik açıdan dünya çapında üne sahip bir lokasyonda olmasının yanı sıra, girişimler için de muhteşem avantajlar sağlıyor. Madeira StartUp Retreat sadece hızlandırıcı bir program olarak dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda Madeira'nın hem iş hem de yaşam için çok iyi bir seçenek olduğunu öne çıkarmayı amaçlıyor.

Portekiz ya da Madeira hükümetinden herhangi bir destek alıyor musunuz?

Tabii ki, bu kadar detaylı bir programın hayata geçebilmesinin tek yolu Madeira Bölgesel Hükümeti ve Portekiz Turizm Kurulu'ndan destek almak. Bu organizasyonlar başından beri Startup Madeira'nın bu projesine inanıyor ve destekliyorlar. Girişimlere ödenen hibe, lokal ev sahiplerinin işe alınması, atölye ve etkinliklerin organize edilmesi, mentörlere yapılan ödemeler ve aynı zamanda adada yapılan eğlence aktiviteleri derken binlerce Euro'dan bahsediyoruz. Düzenlediğimiz iki hackathon içinse, Altice ve Vinci Havalimanı'nın desteğini sayabiliriz. The University of Madeira e Porto Santo Line de bazı lokal aktiviteleri desteklemek için katılım gösterdi. Madeira Retreat'in arkasında oldukça büyük bir destek ve emek var anlayacağınız.

Portekiz'in yeni girişimler için avantajları var mı? Özellikle turizm girişimlerini de soralım.

Portekiz'e gelen girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Birçoğu yeni bir şirket açmak ya da lokasyonu Portekiz'e taşımak istiyor. Bu nedenle, Startup Visa adında bir program başlatıldı. Madeira'nın da özellikle International Business Centre of Madeira'da açılan şirketler için özel vergi avantajları mevcut. Madeira'da düşük vergi avantajı, düşük operasyonel maliyetler, yeterli araştırma alt yapıları, güvenli ve kaliteli bir hayat sunuyoruz. Yatırımcılar için de güvenli ve sağladığımız faydalar sayesinde efektif bir seçenek haline geliyoruz.

Hiç Türk katılımcınız var mı?

Evet, var! LifePinner'ın kurucularından Yeşer Sarıyıldız ve Ender Diril burada. LifePinner, Amsterdam merkezli bir şirket olsa da, kurucuları Türk. LifePinner, gittiğiniz şehirleri pinleyerek seyahat haritanızı oluşturduğunuz, kendi şehir rehberlerinizi oluşturup arkadaşlarınızla paylaştığınız, bucket list'inizi düzenlediğiniz ve kişisel seyahat infografiginizi oluşturduğunuz bir uygulama. Tabii başvuru sürecinde, Türkiye’den başka başvurular da almıştık.

Başvurular arasından kazanan girişimleri nasıl seçiyorsunuz? Kriterleriniz nedir?

Programımız turizm ve seyahat girişimlerini kapsıyor. Startup Madeira ve Nova School of Business and Economics'ten oluşan bir jürimiz var ve bu şekilde finalistleri seçiyoruz. Elbette birkaç kriterimiz var. Girişim fikirlerinin hayata geçmiş ve çalışıyor olması, şirketin daha önceden kurulmuş olması gerekli. Birden fazla pazarda aktif kullanıcı ya da müşterilerinin olmasını tercih ediyoruz. Başvuru esnasında, tüm girişimlerden neden başvurduklarını ve ne beklediklerini açıklamalarını istiyoruz.

İkincisi ne zaman olacak?

Seneye 4 Şubat 2019'da başlayıp 5 Nisan'a kadar sürecek.

Seneye programa başvurmayı düşünen girişimciler için önerileriniz var mı?

Başvurular kasım ayında, bir ay boyunca açık olacak. www.retreat.startupmadeira.eu sitesinden takip edebilirsiniz. Ne kadar iyi başvuru yapılırsa, o kadar iyi. Cevaplarda tutarlı olmanın her zaman daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden iyi şanslar! Türkiye'den gelecek başvuruları dört gözle bekliyoruz.

Röportaj: Yeşer Sarıyıldız