Okyanusun kanatları

Fransız haber ajansı AFP’nin servis ettiği fotoğraflarda, serbest dalışçı Pierre Frolla, ‘Okyanus kanatları’ (Oceanwings) adlı yeni su altı elbisesinin prototipini test ederken görülüyor.



Su altında bir yüzgeç ve ‘kanat’ görevi gören elbiseye monte edilen bir de oksijen tüpü bulunuyor. İnsanların, denizde ‘uçuyor’ gibi hissedecekleri elbisenin Ar-Ge çalışmaları ise devam ediyor.



Okyanus kanatları, uçaktan ve yüksek uçurumlardan yapılan uçuşlarda düşüşü yavaşlatmak için geliştirilen ‘kanatlı elbise’ (wingsuit) ile benzerlik gösteriyor.