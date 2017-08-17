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    Okyanusun kanatları

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 01:01Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 01:01

    İnsanlar artık denizin altında da ‘kuşlar kadar’ özgür olabilecek... Yeni geliştirilen ‘Okyanus kanatları’ (Oceanwings) sayesinde, su altında rahatça hareket edebilmek ve manevra yapabilmek artık mümkün.

    Fransız haber ajansı AFP’nin servis ettiği fotoğraflarda, serbest dalışçı Pierre Frolla, ‘Okyanus kanatları’ (Oceanwings) adlı yeni su altı elbisesinin prototipini test ederken görülüyor.

    Su altında bir yüzgeç ve ‘kanat’ görevi gören elbiseye monte edilen bir de oksijen tüpü bulunuyor. İnsanların, denizde ‘uçuyor’ gibi hissedecekleri elbisenin Ar-Ge çalışmaları ise devam ediyor.

    Okyanus kanatları, uçaktan ve yüksek uçurumlardan yapılan uçuşlarda düşüşü yavaşlatmak için geliştirilen ‘kanatlı elbise’ (wingsuit) ile benzerlik gösteriyor.

    Etiketler: Okyanus , su altı , gazetehaberleri
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