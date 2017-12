Öküz kornasına 2 bin 910 lira ceza

2872 sayılı Çevre Kanununa aykırı hareket eden kişi, kurum ve kuruluşlara verilen cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 1 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanacak cezalara ilişkin Bakanlık tebliği, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere; örneğin yere izmarit, çöp atanlara kesilen ceza 203 liradan 232 liraya çıktı. Konut bacalarından çıkan gazın, kanuni sınırları aşması halinde apartmanlara her bir daire için 721 lira ceza kesilebilecek.



GÜRÜLTÜLÜ KOMŞUYA 964 LİRA



Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan konut sahiplerine kesilecek ceza 843 liradan 964 liraya yükseldi. Üç yıl içinde ikinci kez komşusunu rahatsız edenin cezası bin 928 lira; üçüncü tekrarda ise 2 bin 892 lira oldu.



ÖKÜZ KORNA, GÜRÜLTÜLÜ EGZOZ

Ulaşım araçlarına öküz, horoz, salyangoz gibi isimler altında satılan havalı korna ile standart dışı egzoz takanların cezası 2 bin 543 liradan 2 bin 910 liraya çıktı. Bar, disko gibi eğlence yerleri ile fabrika ve şantiyelerde gürültü sınırının aşılması halinde verilen ceza tutarı da 25 bin 486 liradan 29 bin 173 liraya yükseldi.

KOMŞUNUN ÇÖP CEZASI APARTMANA



Kanuna aykırı olarak hafriyat, çöp gibi atıkları toprağa dökmenin cezası 51 bin liradan 58 bin 351 liraya yükseldi. Apartmanda tek bir daireden toprağa çöp atılması halinde ceza atana değil; tüm apartmana, daire sayısı kadar ceza kesiliyor. Her bir daire için kesilecek tutar yeni yılda bin 450 liraya çıktı.



3 YIL İÇİNDE TEKRARLAYANIN CEZASI 2 KAT



Yere çöp atma, gürültü kirliliği yaratma, egzoz muayenesini yaptırmama gibi Çevre Kanununa aykırı hareketler nedeniyle verilen tüm cezalar, üç yıl içinde tekrarı halinde katlanarak artıyor. Birinci tekrarda ceza miktarı bir kata; ikinci tekrarda ise iki kata çıkıyor. Örneğin egzoz muayenesini yaptırmayana ilk seferde bin 206 lira ceza kesilirken; 3 yıl içinde bunun ilk tekrarında ceza 2 bin 412 liraya; ikinci tekrarında ise 3 bin 618 liraya yükseliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR