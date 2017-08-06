‘Okuyun, okutun’

98’i çocuklara yönelik olmak üzere, 154 kitap yazdığını, bir ülkenin çocuk okuru yoksa yetişkin okurunun da olamayacağını belirten İzgü, "Bu ülkeye bir yığın okur yetiştirdim. Ne mutlu bana çocuk okuyorsa. Okuyan insan hayal kurar, hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sormaya başlar. Bir kişi soru sordu mu birey oluyor" dedi.

ARTIK HAYAL KURMUYORUM

Hasta olduğunu öğrenen çok sayıda kişinin ziyaretine geldiğini anlatan İzgü, "Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti desinler. En güzel şey. Kalıcılık bence budur. Okurlarım, halkım her zaman yanımda, arkamda... Bundan güzel bir şey olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 yıldır yazmayı bıraktığını belirten İzgü, hastaneden çıkınca ne yapmak istediği sorulunca; "Hiçbir şey. Otururum, düşünürüm. Artık hayal kurmuyorum. Hayal kurarsam yazmam gerek. Onlara uzağım. Yaşamım normal bir insanın yaşamı olsun" diye konuştu.