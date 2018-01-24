Okulun tabelası bugün değişti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın adı, öğretmen eşinin Antalya'da görev yaptığı okula verildi. Antalya Valiliği, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın eşi Saide Üstüner Usta'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı okulun adının değiştirilmesine karar verdi.

Okula, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta adı verildi. Bayraklarla donatılan okula, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz'in katılımıyla okula yeni isminin bulunduğu tabela asıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyen Kaymakam Şimşek, şunları kaydetti:



"Vatan uğruna şehitler olduğu sürece bu vatan ebediyen yaşayacaktır. Bu memlekette, vatan uğruna çok insanlar şehit oldu. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan da budur. 'Afrin'de ne işiniz var?' diyenlere şu soruyu sormak istiyorum. 'Amerikalı ve Rusların orada ne işi var? Oralar bizim ecdat diyarlarımız. Ecdatlarımız orada 400 sene yaşamış, kardeşçe geçinmişiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açıkladığı gibi bizim orada kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz kendi güvenliğimiz için oradayız."



Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise acı haberin hemen ardından şehidin eşinin çalıştığı okula ismini vermek istediklerini dile getirdi. Bu konuda gerekli görüşmelerin yapıldığını anlatan Ekiz, "Levhamızı astık. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." dedi.