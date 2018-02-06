Okulun duvarlarını tuval olarak kullanıyorlar

Müzik ve resim bölümleri bulunan, 106 öğrencinin eğitim gördüğü okulun öğrencileri, okullarını renklendirmek ve eğitimini aldıkları dersleri daha özgür bir şekilde uygulayabilmek için okulun duvarlarına resim çizmeye karar verdi.

Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, derslerde gördüklerini okul duvarlarına yansıtarak hem okulun güzel görünmesini sağlıyor hem de eserlerini herkese gösterme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, akrilik boyalarla Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi sanatçıların yanı sıra çağdaş sanatlar ve çeşitli grafiti çizimleriyle okullarına sanatsal bir hava katıyor.

“AMACIMIZ YAŞANMIŞLIK KATMAK”

Lisenin müdürü Mehtap Meydaneri, okullarına yaşanmışlık katmak amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Okuldaki duvarların süslendiğini, odalardan müzik seslerinin yankılandığını belirten Meydaneri, "Amacımız, çocukların hem öz güvenini geliştirmek hem de bir şeye emek verilirse kıymetli olur, çocuklar da emek verdikleri şeyleri daha iyi koruyorlar" dedi.

Okulda emeklerinin olmasıyla öğrencilerin okullarına daha çok sahip çıktıklarını söyleyen Mehtap Meydaneri, "Bu yüzden duvarları kendileri boyuyorlar, dolayısıyla okulun donanımına zarar vermiyorlar. Kendi emekleri var. Daha çok koruma isteği içerisinde oluyorlar. Bu nedenle de kendilerine bu işi yaptırıyoruz. Hem eğitim anlamında birçok şey kattığını düşünüyoruz hem de insani olarak da karakter gelişimlerine fayda sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Okulun duvarlarını, kolonlarını, her yerini boyamaya çalıştıklarını, okullarını daha yaşanır hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Meydaneri, şöyle konuştu:

"Çünkü çocukların zamanlarının çoğu atölyelerde geçiyor. Ortamın sıcaklığı çocuklara da yansıyor. Yaptıkları eserlere de yansıyor ve daha huzurlu çalışıyorlar. Bu nedenle duvarlarımızı boyadılar, emek verdiler. Bu şekilde daha yaşanmış bir okul olmuş oluyor. Koridordan geçen çocuklar daha mutlu geçiyor. Baktığı renk, çalan müzik ona birçok şey katabiliyor. Yani gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı yapıyoruz. Duvarlarımızı tuval olarak kullanmış oluyoruz."

"BİZİM DE BİR İZİMİZ OLSUN İSTEDİK"

Öğrencilerden Enes Ersoy, okulda 3 yıldır resim alanında eğitim aldığını söyledi.

Gelecek sene mezun olacağını ve okulda kendilerine ait bir iz bırakmak istediklerini anlatan Ersoy, "Okula bizim de bir katkımız olsun, bizim de bir izimiz olsun istedik. Öğretmenlerimizin de desteğiyle duvarlara resimler yapıyoruz. Kendimizi özgür hissediyoruz. Sadece tuval üzerinde çalışmakla kalmadık, daha özgür bir şekilde çalışma fırsatı buluyoruz. Duvarlara yaptığımız resimleri okuldan mezun olduğumuzda ziyarete gelip gördüğümüz zaman içimizde bir duygu olacak, çocukluğumuzu hatırlayacağız" dedi.

Resim bölümü öğrencisi Şevval Çağlar ise okulunu çok sevdiğini belirtti.

Okulda sulu boya, hat ve ebru alanında da eğitimler aldıklarını anlatan Çağlar, "Duvarlara yaptığımız resimleri önce çiziyor, sonra boyuyoruz. Okul duvarları bu şekilde göze daha güzel görünüyor. Yanından geçerken kendi eserlerimizi görmek bize mutluluk veriyor" diye konuştu.