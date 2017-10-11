Okulun asansÃ¶rÃ¼ bozuldu engelli Ã¶ÄŸrencileri itfaiye indirdi

Ä°ki Ã§ocuk inemeyince okula gelen yakÄ±nlarÄ±yla birlikte asansÃ¶rÃ¼n onarÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi. 3.5 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucu asansÃ¶rdeki sorun Ã§Ã¶zÃ¼lemeyince, Ã‡anakkale Belediyesi Ä°tfaiyesiâ€™nden yardÄ±m istendi. Ä°tfaiye erleri, sÄ±rtlayÄ±p kucakladÄ±klarÄ± Ã§ocuklarÄ± okuldan Ã§Ä±kardÄ±.Â



Ã–mer Mert Kurt'un annesi Nezihe Kurt, "3.5 saat sÄ±nÄ±fta bekledik, indiremedik. En sonunda itfaiyeyi aradÄ±k. Ä°tfaiye saÄŸ olsun gelip Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± indirdi. 2 senedir bu okulun asansÃ¶r sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± bitmedi" dedi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kattan aÅŸaÄŸÄ±ya itfaiye ekiplerinin sÄ±rtÄ±nda okuldan Ã§Ä±karÄ±lan Emre Ãœregen bu zorluÄŸu sÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve derslerinin de aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â



