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    Okulun asansÃ¶rÃ¼ bozuldu engelli Ã¶ÄŸrencileri itfaiye indirdi

    Mustafa SUÄ°Ã‡MEZ/DHA
    11.10.2017 - 23:36 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ã‡ANAKKALE'deki AtatÃ¼rk Ortaokulu'nda, dÃ¼n asansÃ¶r bozuldu. Okulun engelli Ã¶ÄŸrencileri 8'inci sÄ±nÄ±ftan Ã–mer Mert Kurt 1'inci katta, 6'ncÄ± sÄ±nÄ±ftan Emre Ãœregen ise 3'Ã¼ncÃ¼ katta mahsur kaldÄ±.

    Ä°ki Ã§ocuk inemeyince okula gelen yakÄ±nlarÄ±yla birlikte asansÃ¶rÃ¼n onarÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi. 3.5 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucu asansÃ¶rdeki sorun Ã§Ã¶zÃ¼lemeyince, Ã‡anakkale Belediyesi Ä°tfaiyesiâ€™nden yardÄ±m istendi. Ä°tfaiye erleri, sÄ±rtlayÄ±p kucakladÄ±klarÄ± Ã§ocuklarÄ± okuldan Ã§Ä±kardÄ±.Â 

    Ã–mer Mert Kurt'un annesi Nezihe Kurt, "3.5 saat sÄ±nÄ±fta bekledik, indiremedik. En sonunda itfaiyeyi aradÄ±k. Ä°tfaiye saÄŸ olsun gelip Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± indirdi. 2 senedir bu okulun asansÃ¶r sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± bitmedi" dedi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kattan aÅŸaÄŸÄ±ya itfaiye ekiplerinin sÄ±rtÄ±nda okuldan Ã§Ä±karÄ±lan Emre Ãœregen bu zorluÄŸu sÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve derslerinin de aksadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

    Etiketler: itfaiye , Ã‡anakkale , gazetehaberleri
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