Okulun 14 öğretmeninin 13’ü kadın

Okul müdürü ve müdür yardımcısının da kadın olduğu okulda, öğretmenler özverili çalışarak çocukları geleceğe hazırlıyor. Ailelerini geride bırakıp kilometrelerce uzaktaki şehirlerden Horasan'a gelenlerin de aralarında bulunduğu öğretmenler, çocukların sadece eğitimiyle değil temizlik ve aile durumlarıyla da yakından ilgileniyor.

Özverili bir şekilde çocuklara eğitim veren öğretmenler, yaptıkları çalışmalarla okulun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temizliği simgeleyen ‘Beyaz Bayrak’ ile ödülendirilmesini sağladı.



Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Şeker, okulda 4 yıldır görev yaptığını ve 14 öğretmenle eğitim verdiklerini söyledi. Biri hariç tüm idari kısım ve öğretmenlerin kadın olduğunu belirten Şeker, "Çoğunluğun kadın olması birlik ve beraberliğe katkı sağladı ve iletişim daha kolay oldu. Temizlik konusunda birtakım tedbirler alınması konusunda kuralların ve disiplinin gelişmesi, velilere yaptığımız aile ziyaretlerinde özellikle kadınların ağırlıkta olması işimize daha çok yarıyor çünkü rahatlıkla evlerine girip annelerle sohbet edebiliyoruz" dedi.

Ayşe Şeker, çocukların eğitimlerinde ailenin ve özellikle annenin önemli bir faktör olduğunu belirterek, kadronun çoğunluğunun kadınlardan oluşması ve anne şefkatiyle çocuklarla ilgilenilmesinin önemli bir avantaj sağladığını söyledi.



Meslektaşları arasında herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmadığının altını çizen Şeker, "Eğitimde annenin rolü çok büyük çünkü çocuğu büyütüp yetiştiren, gün boyu ilgilenen anne. Dolayısıyla anne ile öğretmenlerimizin iletişim kurması çocuklardaki birtakım değişikliklere sebep olan önemli bir etken. Bu yönden bakınca çoğunluğumuzun kadın olması bu noktada çok işimize yarıyor. Kadın erkek ayrımı yapmak istemiyorum ama bu durum işe yarıyor. Sonuçta eğitimci eğitimcidir ve verilen eğitim aynıdır ancak hafif bir nüans olabilir. Bayanların çocukların psikolojik gelişmesiyle ve temizlik düzenleriyle biraz daha ilgilenme ihtimalleri var" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ‘Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü’ kapsamında temizlik ve hijyen konusundaki kriterlere okul yönetimi ve öğretmenler olarak uyduklarını anlatan Şeker, her şeyi çocukların sağlığı için yaptıklarını ve İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazandıklarını anlattı.

"KADINLAR ANNE ŞEFKATİ GÖSTERİYOR"

Okuldaki tek erkek öğretmen olan Abdülkadir Köse ise 2015’de sınıf öğretmeni olarak Atatürk İlkokulu’na atandığını belirterek, kadın öğretmenlerin anne şefkatiyle yaklaştığını söyledi.



Köse, "Sabah geldiğimde kahvaltı yapmamış oluyorum, sağ olsunlar onların getirdiklerini yiyorum. Daha titiz ve temizlik konusunda çocuklara yardımcı oluyorlar" dedi.

Öğretmenlerden Gamze Muştu da 10 yıldır bu mesleği icra ettiğini, son 4 yıldır da Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığını belirtti. Muştu, öğretmenlerin çoğunluğunun kadın olmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Okulumdan çok memnunum ve kadın öğretmenlerle çalışmak gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Gerçekten anne şefkatiyle yaklaşılıyor. Benim de çocuğum var ve anne olduktan sonra onlara kızamıyorum" diye konuştu.

Çocukları çok sevdiklerini belirten öğretmen Muştu, şöyle konuştu:

"Diğer öğretmenlere de sesleniyorum, Doğu ve Güneydoğu'daki çocukların da öğretmene ve eğitime ihtiyacı var. Ben öğretmenliği vatani bir görev olarak görüyorum. Gerçekten vatana hizmet ediyor ve güzel nesiller yetiştiriyoruz. 4’üncü sınıf öğretmeniyim ve bütün velilerimizin evlerinde ziyaretlerde bulunuyorum. Onlarla aynı sofraya oturup dertlerini dinliyorum ve annelerin çocuklarla ilgili açılıp konuşmaları daha kolay oluyor."