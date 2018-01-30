Okulu küçük yaşta bıraktı, bitcoin milyoneri oldu!

Henüz daha 15 yaşındayken McDonalds’da çalışmak için okulu bırakan Karagiozis, mülk satışı ve yemek sektörü gibi farklı alanlarda girişimlere imza attı. Bu girişimlerinin ardından Bitcoin ticaretine başladı ve hayatı değişti.

Şu anda 26 yaşında olan Karagiozis, Bitcoin ile 15 milyon dolarlık bir servete ulaşırken, bütün yatırımlarını kripto para birimlerine yaptığını belirtiyor.

Bununla sınırlı kalmayarak ünlü teniz yıldızı Nick Kyrgios ile bir ortaklık kuran ve aynı zamanda ona yüklü miktarda Bitcoin satışı gerçekleştiren Karagiozis, son dönemde Auscoin isimli kendi kripto para birimine odaklanmış durumda.

Avustralya’nın birçok bölgesinde kripto para birimleri için ATM’ler kurmaya devam eden Karagiozis, yatırım yapmak isteyen insanların ise ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getiriyor.

Bitcoin’in 11 bin dolar seviyesine gerilemesinden endişe duymadığını belirten milyoner, Daily Mail‘e verdiği röportajda bu tarz düşüşlerin defalarca kez yaşandığını ve bu yılın ilk çeyreğinin yatırım için son fırsat olduğunu belirtiyor.

shiftdelete'in haberine göre Bitcoin’in 2018 yılı sonunda 80 bin dolar, 3 ila 5 yıl içerisinde ise 400 bin dolar seviyesine ulaşacağını belirten Karagiozis, bu konuda aklında hiç bir şüphe olmadığını belirtiyor.



