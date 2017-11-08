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    Okulu hack'ledi, notlarını yükseltti

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Iowa Üniversitesi, geçmiş yıllarda yaşanan bir hack olayını açığa çıkardı. Ortaya çıkan bilgilere göre okulun eski öğrencisi Trevor Graves, kendinin ve arkadaşlarının notlarını birçok kez değiştirmiş.

    Graves’in, Mart 2015 ve Aralık 2016 dönemleri arasında notlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Sınıfta bulunan beş arkadaşının da notlarını değiştiren Graves, okulda görev yapan bir profesör tarafından tesadüfen fark edildi. Profesör durumu anlayınca üniversitenin BT birimine haber vermiş. Polis tarafından tutuklanan Graves’e, bilgisayar hackleme ve bilerek zararlı yazılım kurma suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Okulu hackledi, notlarını yükseltti

    Yapılan araştırmalar sonucunda Graves’in okuldaki bilgisayarlara klavye kayıtlarını tutan “keylogger” yazılımını kurduğu öğrenildi. Bu sayede profesörlerin hesap bilgilerini çalan öğrenci, onların hesaplarıyla giriş yapıp notlarını yükseltmiş.

    Etiketler: Okulu hackleyen çocuk , Hack , üniversiteyi hackleyen çocuk
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