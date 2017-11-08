Okulu hack'ledi, notlarını yükseltti

Graves’in, Mart 2015 ve Aralık 2016 dönemleri arasında notlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Sınıfta bulunan beş arkadaşının da notlarını değiştiren Graves, okulda görev yapan bir profesör tarafından tesadüfen fark edildi. Profesör durumu anlayınca üniversitenin BT birimine haber vermiş. Polis tarafından tutuklanan Graves’e, bilgisayar hackleme ve bilerek zararlı yazılım kurma suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda Graves’in okuldaki bilgisayarlara klavye kayıtlarını tutan “keylogger” yazılımını kurduğu öğrenildi. Bu sayede profesörlerin hesap bilgilerini çalan öğrenci, onların hesaplarıyla giriş yapıp notlarını yükseltmiş.