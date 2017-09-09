Okullaşma yüzde 82.5

MEB, 2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye’de örgün eğitimden geçen eğitim-öğretim yılında 17 milyon 702 bin 938 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden 14 milyon 731 bin 376’sı resmi, 1 milyon 217 bin 755’i özel okullarda, 1 milyon 753 bin 807 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 557 bin 567’sini erkek (% 51,3), 7 milyon 173 bin 809’unu ise kız (% 48,7) öğrenciler oluşturdu. Özel okulların ise 661 bin 121’i erkek (% 54,3) , 556 bin 634’ü ise kız öğrencilerden (% 45,7) oluştu. Açık öğretim kurumlarından da 979 bin 250 erkek (% 55,8), 774 bin 557 kız (% 44,2) eğitim aldı.



İLKOKULDAKİ ÖZEL OKULLAR

Temel eğitim kademesi resmi okullarında 11 milyon 149 bin 693 öğrencinin yüzde 10,1’i okul öncesi, yüzde 42,7’si ilkokul ve yüzde 47,2’si ortaokullarda eğitim gördü. Aynı kademede 703 bin 275 öğrenci ise özel okullarda okudu. Bu öğrencilerin yüzde 28,6’sı okul öncesi, yüzde 30,3’ü ilkokul ve yüzde 41,1’i ortaokullarda eğitim aldı. Ortaöğretim kademesinde 5 milyon 849 bin 970 öğrencinin 3 milyon 780 bin 552’si resmi okullarda, 1 milyon 554 bin 938’i açık öğretim lisesinde, 514 bin 480’ni ise özel okullarda eğitimine devam etti.



NET OKULLAŞMA ORANI ARTTI

Zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-13 eğitim ve öğretim yılında net okullaşma oranı yüzde 70,6 olurken, 2016-17’de döneminde ise bu oran yüzde 82,54’e yükseldi. Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı da 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 92,56 iken, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 106,94 oldu. Geçen eğitim öğretim döneminde, 10-13 yaş çocukların yüzde 99,23’ü ve 14-17 yaş çocukların yüzde 87,43’ü okullu oldu.



1 MİLYON ÖĞRETMENİN ÇOĞU KADIN

2016-17 dönemi sonunda resmi ve özel kurumlardaki öğretmen sayısı 989 bin 231 olarak dikkat çekti. Bu öğretmenlerin 868 bin 269’u resmi okullarda (yüzde 87,7), 120 bin 962’si ise özel okullarda (yüzde 12,3) görev yaptı. Öğretmenlerin yüzde 56,89’u kadınlardan oluştu.



