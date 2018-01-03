Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Okulların web sitelerini kullanmada Yalova birinci

    Okulların web sitelerini kullanmada Yalova birinci

    DHA
    03.01.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Yalova, ülke genelinde okul web sitelerini etkin kullanan iller arasında ilk sırada yer aldı.

    Eğitim ve öğretimdeki başarıların yanı sıra, teknolojinin etkin kullanımında da yükseliş gösteren Yalova, okul internet sitelerini yakından takip ediyor. Müdürlüğe bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, planlı bir şekilde yürüttükleri eğitim ve öğretim çalışmalarını, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri ile başarılarını web sitelerinde yayımlayarak veli-okul-öğrenci koordinasyonunu en üst düzeyde sağlıyor 

    Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun konuyla ilgili şunları söyledi:
    “Alışkanlıklarımızın değiştiği ve bilgi tüketiminin olanca hızla gerçekleştiği günümüzde, yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımı takip edildi. Sağladığı etkileşim açısından eğitim, araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açtı. Okul web sitelerimizdeki her bilgi bir içerik, her içerik bir kaynaktır. Bakanlığımıza bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına ortak tasarım çalışması yapılmıştır. Okullarımızın hazırladıkları sitelerin kapsamında; haberlerin, okuldaki çeşitli faaliyetlere ait duyuruların, öğrencilerin özgün proje çalışmaları ile sanat çalışmalarının, öğrenci ve velilere yönelik eğitici içerikler yer almıştır. Öğrenci ve veliler aradıkları bilgiyi internet sitelerinden elde etmeye başlamıştır. Okul web sitelerinin oluşturulmasında, işletiminde başta okul müdürlüklerine; okul faaliyetlerini takip eden değerli velilerimize teşekkürü borç biliyorum.”

    Okulların web sitelerini kullanmada Yalova birinci

    Etiketler: Web Sitesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri