Okulların web sitelerini kullanmada Yalova birinci

Eğitim ve öğretimdeki başarıların yanı sıra, teknolojinin etkin kullanımında da yükseliş gösteren Yalova, okul internet sitelerini yakından takip ediyor. Müdürlüğe bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, planlı bir şekilde yürüttükleri eğitim ve öğretim çalışmalarını, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri ile başarılarını web sitelerinde yayımlayarak veli-okul-öğrenci koordinasyonunu en üst düzeyde sağlıyor

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun konuyla ilgili şunları söyledi:

“Alışkanlıklarımızın değiştiği ve bilgi tüketiminin olanca hızla gerçekleştiği günümüzde, yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımı takip edildi. Sağladığı etkileşim açısından eğitim, araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açtı. Okul web sitelerimizdeki her bilgi bir içerik, her içerik bir kaynaktır. Bakanlığımıza bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına ortak tasarım çalışması yapılmıştır. Okullarımızın hazırladıkları sitelerin kapsamında; haberlerin, okuldaki çeşitli faaliyetlere ait duyuruların, öğrencilerin özgün proje çalışmaları ile sanat çalışmalarının, öğrenci ve velilere yönelik eğitici içerikler yer almıştır. Öğrenci ve veliler aradıkları bilgiyi internet sitelerinden elde etmeye başlamıştır. Okul web sitelerinin oluşturulmasında, işletiminde başta okul müdürlüklerine; okul faaliyetlerini takip eden değerli velilerimize teşekkürü borç biliyorum.”