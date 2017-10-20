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Okulların pansiyon ücretlerine zam

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:58 | Son Güncelleme:

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında yüzde 7.8 artışla 2 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 7.8 artacak ve 3 bin 250 lira olacak.

Okulların pansiyon ücretlerine zam

Etiketler: yurt , gazetehaberleri
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