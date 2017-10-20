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    Okulların pansiyon ücretlerine zam

    AA
    20.10.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri, yeni yılda yüzde 7,8 zamlanacak.

    2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında yüzde 7,8 artışla 2 bin 900 liraya yükselecek.

    Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 7,8 artacak ve 3 bin 250 lira olacak.     

    2018 bütçesiyle belirlenen pansiyon ücretleri ile 2017'ye göre artış oranları şöyle:

    Okul türleri ve kademesi2017       (TL-Ücret)2018       (TL-Ücret)Artış Oranı (Yüzde)
    İlköğretim Kurumları (İlköğretim, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okullar ile özel eğitim okulları)2.6902.9007,8
    Ortaöğretim Okulları (Genel ve mesleki teknik liseler, çok programlı liseler ve imam hatip liseleri)2.6902.9007,8
    Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik Sanat Okulları2.6902.9007,8
    Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları (3308 sayılı kanun kapsamında olan okullar)3.0163.2507,8

     

     

     

    Etiketler: okul , ücret , zam
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