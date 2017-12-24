Okulların kapanmasına ne kadar kaldı? 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca kişinin sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanan takvime göre 1 aydan kısa bir süre kalan sömestr tatili için sorgulamalar sürüyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, merak edilen detaylar

BAKANLIKTAN MESLEK LİSESİ PROJESİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrencinin, kimsesi olmayan yaşlıların evlerinde toplum hizmeti vermesi için 81 il genelinde proje başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye genelinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Gülay, öğrencilere, değerler eğitimi kapsamında nitelikli eğitimin yanında milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in talimatıyla 81 il genelinde ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinin çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Projeyle öğrencilerin toplumda kalıcı gönül köprüleri kurması, sosyal becerilerini geliştirmeleri, okulu temsil etme bilinci kazanmaları ve okula aidiyet duygularının güçlendirilmesini de amaçladıklarını söyleyen Gülay, ayrıca toplumda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tanıtılmasını, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleşmesini istediklerini anlattı.

Proje kapsamında, öğrencilerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı durumda il veya ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını belirten Gülay, toplum hizmeti kapsamındaki bu hizmetlerin belirli plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yerine getirileceğini, lise 10, 11, ve 12’nci sınıf öğrencilerinin projeye dahil edildiğini söyledi.

Meslek liselerinde yürütülen toplam 54 alanın tamamının proje kapsamına alındığını bildiren Gülay, "Projede, öğrencilerimiz ailelerinden izin alacak. Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte muhtar ve kaymakamlıkların tespit ettiği desteğe ihtiyacı olan evlere giderek, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini burada uygulayacaklar. Öğrencilerin yaptığı uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık. Böylece öğrenciler, sadece okulda ve işletmede öğrendikleri bilgilerle değil bu muhtaç insanlara destek vererek ve onlara uygulamalar yaparak mesleki bilgilerini geliştirmiş olacak" dedi.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirmişti. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 15 tatil zili ocak ayının son haftasında çalacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen dersler, ödevler ve sınavlarla geçen sürece kısa bir süreliğine ara verecek.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulamayla okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

45 BİN DERSLİĞE DAHA İHTİYAÇ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılması için Türkiye genelinde 58 bin 762 ek derslik ihtiyacı bulunuyor. Toplam derslik ihtiyacının 57 bin 132'si temel eğitimde, bin 630'u ise ortaöğretimde.

Derslik ihtiyacının yüzde 80'i Türkiye'deki 15 ilde tespit edildi. Bu illerdeki toplam derslik ihtiyacı ise 46 bin 524 olarak belirlendi. Bu iller arasında ilk sırayı 17 bin 904 derslik ihtiyacı bulunan İstanbul aldı.

İstanbul'u, 4 bin 181 derslik ihtiyacıyla Şanlıurfa, 3 bin 379 derslik ihtiyacıyla Ankara, 3 bin 265 derslik ihtiyacıyla Diyarbakır, 3 bin 236 derslik ihtiyacıyla Gaziantep, 2 bin 523 derslik ihtiyacıyla Bursa, 2 bin 225 derslik ihtiyacıyla Adana, 2 bin 79 derslik ihtiyacıyla İzmir, bin 549 derslik ihtiyacıyla Mersin, 1.322 derslik ihtiyacıyla Van, 1.048 derslik ihtiyacıyla Konya, 1.024 derslik ihtiyacıyla Antalya, 995 derslik ihtiyacıyla Batman, 932 derslik ihtiyacıyla Tekirdağ ve 862 derslik ihtiyacıyla Mardin izledi.

MEB verilerine göre, ikili eğitime son verilmesi için ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımlar kapsamında 45 bin 306 dersliğin yapımı sürüyor. Dersliklerden 10 bin 172'si lise, 35 bin 134'ü temel eğitim kademelerine ait. Derslik yapımlarının 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.