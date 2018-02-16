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    Okulların çevresinde amaçsız dolaşana para cezası

    AA
    16.02.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, okul çevrelerinde yalnızca resmi ekiplerin değil bazen vatandaşın fark etmediği sivil ekiplerle de denetimler yapıldığını belirterek, “Okulla ilişkisi olamayan kişiler, okul çevresinde amaçsız dolaşan kişiler varsa bunlara para cezası uygulayacağız” dedi.

    İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların güvenliğine yönelik protokol kapsamında Türkiye'deki tüm valiliklere genelge gönderildiğini ifade eden Kurt, proje kapsamında çocukların bazı kötü alışkanlıklardan korunarak güvenli şekilde eğitimlerini sürdürmelerinin amaçlandığını vurguladı, şöyle konuştu:

    "Bu kapsamda biz de ilişkisi olmayanların okul çevresinde bulunmamasıyla ilgili karar aldık. Bunu da vatandaşlarımıza ilan ettik. Halkımızla bunu paylaştık. Bizim okul çevresinde resmi ve sivil ekiplerimiz var. Bazıları görünür, bazıları görünmez tedbirlerimiz var. Bu kapsamda okulla ilişkisi olmayan kişiler, okul çevresinde amaçsız dolaşan kişiler varsa bunlara para cezası uygulayacağız. Zaten okula gelen kişi bellidir, eğer 'veliyim' diyorsa veya 'okuldaki öğrencinin yakınıyım' diyorsa bunun araştırmasını yapacağız. Teyit edeceğiz." 

    Etiketler: Edirne , OKUL , gazetehaberleri , son dakika
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