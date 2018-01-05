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    Okulları tatil eden Vali, sosyal medyada ‘kral’ ilan edildi

    DHA
    05.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Mersin Valisi Ali İhsan Su, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okulların bugün (5 Ocak) için tatil edildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler, sosyal medyadaki paylaşımlarında Vali Su’ya ‘kral’ diye seslendi.

    Vali Ali İhsan Su, Meteoroloji’nin yoğun sağanak uyarısı üzerine, Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde, ilk ve ortaokullarla ve liselerde eğitime bugün ara verildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

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    Vali Su’nun tweet’i binlerce beğeni aldı. Okulların tatil edilmesine sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’yu ‘kral’ ilan edip, fotoğrafının üzerine taç ekleyerek paylaşımlar yaptı. Öğrenciler, ‘Mersin evimiz Ali İhsan Su babamız’, ‘Sen nasıl bir kralsın Vali baba’, ‘Parti kur oy verelim Vali baba’, ’Kral ya. Yarın 3 sınavım vardı, sana aşığım’, ‘Valim sen en sevdiğim kral’ ve ‘Sen efsane bir Valisin’ paylaşımları yaptı.

    Okulları tatil eden Vali, sosyal medyada ‘kral’ ilan edildi
    Okulları tatil eden Vali, sosyal medyada ‘kral’ ilan edildi

    Etiketler: ÖĞRENCİ , OKUL
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