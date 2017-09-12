Okullarda trafik eğitimi yaygınlaşacak

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan´ın katılımıyla, TOBB Konferans Salonu´nda düzenlenen Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı’nın açılışındaki konuşmasına, 2017-2018 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında trafik adabı öğretileceğini belirtti. Trafiğin özellikle bayram günleri ile eğitim öğretim yılının başlangıcında gündemin ilk sıralarına yükseldiğini dile getiren Yılmaz, trafik sorununun çözümünün ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret etti. Trafik güvenliğinin yüzde 100 sağlanmasının, Türkiye gibi dünyanın da ortak meselesi olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakanı, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu´nun 2 Mart 2016 tarihli toplantısında ele alındığını ve 2011-2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalar kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması amacıyla bazı kararlar alındığını hatırlattı.

KAZALARIN YÜZDE 98´İ İNSAN KAYNAKLI

Türkiye´nin de 2012´de Trafik Güveliği Eylem Planı´nı açıkladığını ve bu planda konuya ilişkin tüm paydaşların görev ve sorumluluklarını belirlendiğini anlatan Bakan Yılmaz, bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığına da görevler düştüğünü söyledi. TÜİK´in 2016 yılı kaza istatistiklerini paylaşan Yılmaz, “Kazaların yüzde 98´i insan kaynaklıdır. Herhalde gökten yıldırım düşmedikçe kazaların sebebi ne olursa olsun insan kaynaklıdır desek doğrudur. Yoldan da kaynaklansa insandır, arabanın teknik kusurundan da kaynaklansa insandır, sürücüden de kaynaklansa insandır” diye konuştu.

OKUL ÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİMİN SONUNA KADAR YAYILACAK

Okullarda trafik eğitiminin yaygınlaşacağını belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarında trafik güvenliği konusunda pek çok ve farklı çalışma ile çocuklarımızın zihinlerinde kalıcı bir trafik bilinci oluşmasına çalışıyoruz. İstiyoruz ki 3-5 yaşındaki çocuklar bile babalarını trafikteki hatalarından dolayı uyarabilsin. Bu noktada çocuklar, ebeveynlerinin değişmesine vesile olsunlar. 2017-2018 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarımızın 9’uncu sınıflarında trafik adabı öğretilecek. Derslerde sürücülere trafikte sakin, saygılı olunması, diğer sürücülere hoşgörü gösterilmesi gerektiği, böylelikle trafik kazalarının, kavgaların ve diğer olumsuzlukların önlenebileceği anlatılıyor. Bu derslerdeki konu başlıklarından bazıları adab ve trafik, trafikte temel değerler, sorumluluk, yardımlaşma, anlayış, nezaket ve saygı, feragat ve fedakarlık, sabır ve trafik kültüründe birbirini uyarma, trafikte empati ve iletişim, öfke yönetimi, beden dili ve hak ihlalleri.”

SÜRÜCÜ KURSLARINDAKİ ARAÇLARA YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Trafik güvenliği için okul servisleri ve servis şöförleri ile ilgili çalışmaların önemine işaret eden Yılmaz, trafik kültürü oluşturmak için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında 2015´te imzalanan protokol kapsamında 108 bin okul servis aracı şöförünün hizmet içi eğitimden geçirildiğini kaydetti. Özel motorlu taşıt sürücü kurslarında teorik derslerin azaltıldığını, direksiyon uygulama eğitim saatlerinin artırıldığını, kursların denetimine de ağırlık verildiğini, personelin değişen mevzuatla ilgili hizmet içi eğitimden geçirildiğini anlatan Yılmaz, sürücü kurslarındaki araçlara yaş sınırı getirildiğini aktardı.