Okullarda F klavyede 10 parmak yazma yaygÄ±nlaÅŸacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan (MEB), F klavyede 10 parmak ile hÄ±zlÄ± yazabilmeye imkan saÄŸlayan eÄŸitim materyalleri Ã¼cretsiz olarak fklavye.gov.tr internet portalÄ± Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.MEB Yenilik ve EÄŸitim Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (YEÄžÄ°TEK) yetkililerinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda F klavyenin kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler, 2013'te BaÅŸbakanlÄ±k genelgesi ile yayÄ±mlandÄ±. Genelgede, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±lanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda temin edilecek bilgisayarlarÄ±n F klavye olmasÄ± ve kullanÄ±mda olanlarÄ±n da 2017 sonuna kadar F klavyeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinin saÄŸlanmasÄ± istendi.

Uzaktan eÄŸitimler iÃ§in site aÃ§Ä±ldÄ±

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda F klavyeye geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde en Ã¶nemli konulardan birisi, kamu personeline verilecek eÄŸitime ait iÃ§eriklerin, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilmesi ve bu eÄŸitimlerde uzaktan eÄŸitimin Ã¶ncelikli olmasÄ± konusu oldu. Genelgenin hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda TÃ¼rkiye'de F klavye kullanÄ±mÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak ve eÄŸitim faaliyetlerine destek olmak iÃ§in fklavye.gov.tr portalÄ± oluÅŸturuldu. Bu portalda F klavyenin diziliÅŸi, insan anatomisine ve TÃ¼rkÃ§eâ€™ye uygunluÄŸu ve 10 parmak ile hÄ±zlÄ± yazma dokÃ¼manlarÄ± ve videolarÄ± yayÄ±mlandÄ±.Â

F klavye eÄŸitim iÃ§eriklerine baÅŸta Ã¶ÄŸrenciler olmak Ã¼zere, talep eden herkes eriÅŸebilecek. BakanlÄ±k, Ã¼cretsiz olarak kullanÄ±ma sunduÄŸu F klavyenin kullanÄ±ÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve kolay bir ÅŸekilde nasÄ±l gÃ¼nlÃ¼k hayatta etkin bir biÃ§imde faydalanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iÃ§eren eÄŸitim materyalleri de yayÄ±nladÄ±. Bu kapsamda, Ã¶ÄŸrenciler ve Ã¶ÄŸretmenler de okullarda bu portalÄ± kullanarak F klavyede 10 parmak yazma eÄŸitimlerine hÄ±z verebilecek.

F klavye TÃ¼rkÃ§e'nin ses yapÄ±sÄ±na uygunÂ Â Â Â Â

F klavye, Dr. Ä°hsan SÄ±tkÄ± Yener tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e iÃ§in Ã¶zel olarak geliÅŸtirildi. 20 Ekim 1955'te BakanlÄ±klararasÄ± Standardizasyon Komitesi tarafÄ±ndan onaylandÄ± ve bu tarihten itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. F klavye klavyede harflerin diziliÅŸ dÃ¼zeni, TÃ¼rkÃ§eâ€™nin yapÄ±sÄ±, eller ve parmaklarÄ±n rahat kullanÄ±lmasÄ± dikkate alÄ±narak tasarlandÄ±. F klavye, TÃ¼rkÃ§eâ€™nin ses yapÄ±sÄ±na gÃ¶re en Ã§ok kullanÄ±lan sesli ve sessiz harflerin kullanÄ±mlarÄ± orantÄ±lÄ± olarak parmaklara paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. TÃ¼rkÃ§ede az kullanÄ±lan harfler ise kenarlara konularak klavye kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± yazmasÄ±na olanak saÄŸlandÄ±.Â Â Â Â Â

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