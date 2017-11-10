Okullarda 10 Kasım Anması

Karabük: Safranbolu ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesinde okuyan 600 öğrenci '10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri' kapsamında koreografi hazırladı.Okul bahçesinde yapılan programda saat 09.05’te sirenlerin çalması ile saygı duruşunda bulunan öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Bu sırada yoldan yürüyen ve ellerindeki poşetlerle duran iki kadın ile evinin camından bakan bir kadın da sirenle eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79.’ncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi tarafından koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, 2 haftalık çalışma sonucu öğretmenlerinin öncülüğünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı hazırladı.

Programı zenginleştirerek okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, okul bahçesinde koreografi oluşturdu. 600 öğrencinin katılımıyla oluşturulan ve renkli görüntülere sahne koreografide ‘Atatürk’ün İmzası’ atıldı.

Öğrenciler daha sonra İzmir Marşı’nı okuyarak alkışlarla programı sonlandırdı.

Okul öğrencilerinden Cemal Can İri, okudukları okulun Atatürk Anadolu Lisesi olmasından dolayı bütün okulun öğrencileri olarak böyle bir koreografi yaparak Atatürk’e olan sevgilerini gösterdiklerini söyledi.

Elazığ: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, 350 öğrencinin katılımı ile Ay-Yıldız oluşturularak saygı duruşunda bulunuldu.

Elazığ’da özel bir eğitim kurumu öğrencileri yaklaşık iki haftalık bir çalışmanın ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ay-Yıldız silueti oluşturup Atatürk Posteri açtı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan 350 öğrencinin oluşturduğu Siluet, havadan görüntülendi.

Okul Öğretmenleri Mehmet Dağ ve Musa Aydın ile birlikte yoğun bir zaman harcadıklarını ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Bingölbalı, kendilerine destek veren okul idaresine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kastamonu: Tosya ilçesinde, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri '10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri' kapsamında koreografi hazırladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79’ncu yılı anma etkinlikleri kapsamında Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri Serap Hızarcı ve Okul Müdiresi Gülşen Çivici öncülüğünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı hazırladı.

Programı zenginleştirerek okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, okul bahçesinde koreografi oluşturdu. Bütün öğrencilerin katılımıyla oluşturulan ve renkli görüntülere sahne koreografide ‘Atatürk’ün İmzası’ atıldı. Tosya’da ilk defa bir etkinlikte koreografi oluşturulması eğitim camiasından tam not alırken, oluşturulan anlamlı görüntüler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.

Okul Müdiresi Gülşen Çivici gazetecilere yaptığı değerlendirmede’’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle 185 öğrenci ile Tosya’da koreografi yapıldı. 10 Kasım Anma törenleri öncesi böyle bir etkinlik yapmak istedik. 1850 öğrencimizle Atamızın imzasını yazdık" dedi.

Nevşehir: Özel bir okulun öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü okul bahçesinde yaptıkları koreografi ile andı.

Nevşehir Özel Kardelen Kolejinde 650 öğrencinin katıldığı koreografi ile okul bahçesinde 'Atam İzindeyiz' yazısı ile ay yıldız oluşturuldu. Bir günlük çalışmanın ardından yapılan koreografi ile öğrenciler büyük beğeni kazanırken, koreografide yer alan öğrenciler Atatürk’ü bu şekilde bir çalışma ile andıkları için mutlu olduklarını belirttiler.

Kardelen Koleji İlk ve Ortaokul Müdürü Faruk Çamcı, yaklaşık 650 öğrenci ile bir koreografi oluşturduklarını, amaçlarının öğrencilere yaparak, yaşayarak hissetmelerini istedikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Çamcı, “Biz bu yıl bütün değerlerimizi yaşatmaya çalışmamızın ötesinde Cumhuriyet ve Atatürk’ü öğrencilerimize duyarak, hissederek yaşamalarını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren 10 Kasım’a kadar kolejimizde her gün bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 'Atam İzindeyiz' ibaresiyle birlikte ay yıldızımızı öğrencilerimiz yaparak, yaşayarak, hissetmeleri amacıyla gerçekleştirdik. Bir günlük bir çalışmanın sonucunda okul sahamıza çizmelerini sağladık. Öğrencilerimiz büyük mutluluk ve neşe içerisinde bu koreografiyi gerçekleştirdiler. Eminim akıllarında da bir hatıra olarak kalacaktır. Kolejimizde bulunan bin 100 öğrencinin yaklaşık 650’si bu etkinliğe katıldı” diye konuştu.