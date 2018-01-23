Okullara yeni yabancı diller: Korece ve Farsça

Korece ve Farsça yabancı dil derslerinin öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın da onayından geçerek kabul edildi. Ortaöğretim kurumlarına giden öğrenciler, artık seçmeli ders olarak Korece ya da Farsça’yı da alabilecek. Bunlar tüm özel ve devlet okullarında ikinci yabancı dil olarak okutulacak. Haftada 2 ya da 4 saat olabilecek. Üniversitelerin Kore dili ve edebiyatı ile Fars dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar, formasyon alarak bu derslere girebilecek. Materyalleri ise MEB, bu ülkelerin yetkilileriyle görüşerek hazırlayacak. Bu konudaki çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öğrenciler bu dersleri gelecek yıldan itibaren seçebilecek.

İNSAN KAYNAĞI SAĞLANACAK

Farsça eğitimiyle, “Farsça öğrenmeye ilgi duyan, onu tüm iletişim ortamlarında kullanabilen, kendini tanıyan, ihtiyaçlarını fark eden, aktif birer katılımcı olarak öğrenme süreçlerinin içine sokan, düşünen, problem çözebilen, yaratıcı, girişimci ve gelişime açık bireyler yetiştirmek” amaçlandı. Doğu dilleri kapsamındaki Farsça ve Korece’nin okullarda öğretilmesinin başta Pakistan, Hindistan, Kore ve İran olmak üzere onların konuşulduğu ülke ve toplumlarla olan siyasi, ticari, kültürel birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacağı belirtildi. Ayrıca bu ülkelerin ataşelik ve büyükelçiliklerinde ihtiyaç duyulan ve dili bilen yetişmiş insan kaynağı sağlanacağı vurgulandı.

ÜLKELERLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNE GİRECEĞİZ

Bir MEB yetkilisi, bunların yabancı dil olarak okutulmasının nedenleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İran ile uzun yıllardır olan bir ilişkimiz var. En yakın komşularımızdan, kadim ilişki içinde olduğumuz milletlerden biri İranlılar. Doğu dillerine bir şekilde uzak tutulmuşuz. Dil, kültür aktarımında da çok etkili. Dilimizde ciddi anlamda Farsça kelimeler var. İran’da yaşayan bir Türk grubu da var. Hem dilimizi konuşuyor, hem Farsça biliyorlar. Kore ise ekonomik olarak son yıllarda büyüyen bir ülke. Katma değeri çok yüksek. Dünyada öne çıkmaya başladı. Son yıllarda teknoloji transfer ediyoruz. Biz de katma değeri yüksek ülkeler kategorisinde yer alamaya çalışıyoruz. Kore Savaşı’ndan dolayı da bizi çok seviyorlar. 2002’deki Dünya Kupası maçından sonra Korece’nin Türkiye’de okutulacak olması Kore’nin gündeminde uzun süre konuşuldu. İlişkilerimizin en sıcak noktaya gelmesinde katkı sundu. Hem Korece hem Farsça’yla birlikte bu ülkelerle ticari, kültürel, ekonomik, turizm olarak bağlantıya daha rahat geçebileceğiz. Bu ülkelerle çok daha yakın ilişki içine gireceğiz.”