Okullara "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" geliyor

Genelgede, 2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde okul çevresinde alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:



HER OKUL İÇİN GÜVENLİK DEĞERLENDİRME RAPORU



“Tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak, güvenlik değerlendirmesi yapılarak rapor hazırlanacak ve okullar güvenlik yönünde öncelikli gruplara ayrılarak önlemler ona göre artırılacak. Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulundurulacak.



İLK KEZ OKULLARA KOORDİNASYON GÖREVLİSİ



Kolluk kuvvetleri personelinden ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ görevlendirilecek. Her okulda bulunacak koordinasyon görevlisi, okul yöneticileri ile İrtibatlı olacak. Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az onbeş günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek. Koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak.



OKUL ÇEVRELERİ TEMİZLENECEK



Okulla ilişkisi bulunmayan şahıslar uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işlem tabi tutulacak. Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner vb. insan sağlığını tehlikeye sokan maddelerin satışı sıkı denetlenecek ve aykırı hareket eden kişilere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gerekiyorsa cezai işlem uygulanacak. Eğitim- öğretimi olumsuz etkileyen metruk bina ve yapılar denetlenecek. Çocukların bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra, yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacak. İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmaması ve ders saatleri dışında yaş sınırlamasına uymaları sağlanacak. Çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane, kahvene ve umuma açık yerlere öğrenciler alınmayacak. Park, bahçe kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli Çocuk, Narkotim ve Asayiş ekiplerince denetimler arttıracak.



NARKOTİMLERDE GÖREVDE



Çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, NTP logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek. Narkotimler tarafından uyuşturucu, uyarıcı, uçucu ve sağlığa zararlı diğer maddelerin kullanımı ve satışı yapılan bölgelerde mahalle sakinleri, muhtarlar, okul yöneticileri ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile düzenli iletişim kurulacak, sorunların ilgili kurumlarla işbirliği halinde çözüm aranacak.



OKULLARA KAMERA



İl Emniyet müdürlüklerince belirlenmiş okullara, Milli Eğitim Bakanlığı’nca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek. Yerel imkanlarla 1000 öncelikli okulda kamera sistemi kurulması hızlandırılacak. Polis Şube Müdürlerince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacak.”

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