Okullara 58 bin eleman alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye çapında okullarda görevlendirilmek üzere 47 bin 850’si hizmetli, 10 bin de güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 58 bine yakın yeni elaman; İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında işe yerleştirilecek. Toplum Yararına Program kapsamında güvenlik açısından riskli görülen okulların güvenlik hizmetlerini sağlamak amacıyla güvenlik sertifikası bulunan 10 bin güvenlik görevlisi okullarda görevlendirilecek. Güvenlik elemanının yanı sıra yine Toplum Yararına Program kapsamında 47 bin 850 de temizlik elemanı istihdam edilecek.



10 BİNİ GÜVENLİKÇİ OLACAK

Toplum Yararına Program, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya bölgelerde, doğrudan İŞKUR ya da yüklenici firmalar aracılığı yürütülen bir program. Program sayesinde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlere çalışma alanı yaratılıyor ve işgücü piyasasına uyumları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda da programlara katılanlara geçici gelir desteği de sağlanıyor. Toplum Yararına Program, özellikle; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, MEB’e bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi ve bakım-onarım, temizlik işleri yapılması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri gibi alanlarda uygulanıyor. Program süresi ise, her bir program için 9 ay. Programda çalışma süresi de haftalık 45 saat.



KURA YÖNTEMİ İLE SEÇİM

Toplum Yararına Programa herkes katılamıyor, programlara katılacaklara yönelik bazı seçimler uygulanıyor. Katılımcıların seçiminde üç ayrı yöntem uygulanıyor. Bunlardan biri, noter kurası yöntemi. İkincisi, başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi yöntemi ki, buna liste yöntemi deniyor. Bazı dönemlerde programa katılacaklar hem noter kurası hem de liste yöntemi ile de belirlenebiliyor. Programa katılanlara, 9 ay boyunca asgari ücret (Bugün için 1.400 TL) ödeniyor, ayrıca vergi ve sosyal güvenlik primleri de İŞKUR tarafından ödeniyor.



Sene başından Eylül ayına kadar İŞKUR, 3 bin 130 Toplum Yararına Program başlattı ve bu programlara 90 bin 111’i erkek, 86 bin 581’i kadın olmak üzere toplam 176 bin 692 kişi katıldı.

58 Bin Eleman Nasıl İşe Yerleştirilecek?

- Başvuranlar arasında kura yöntemi ile seçim yapılacak.

- Seçilenler İŞKUR’un açacağı programa katılacak.

- 9 ay boyunca, haftada 45 saat güvenlik ve temizlik hizmetleri için eğitim alacaklar.

- Bu süre içinde asgari ücret alacaklar.

- Programdan çıkanlar okullarda görevlendirilecek.



Toplum Yararına Programa Katılma Şartları

- İŞKUR’a kayıtlı olmak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak.

- Öğrenci olmamak. Açıköğretim’de okuyanlar katılabilecek.

- Herhangi bir sosyal yardım almıyor olmak.