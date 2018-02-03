Okullar ‘süt’le açılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtımı yapılacak.

Okul sütü sevkiyatları, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, illerde il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici veya alt yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımı, 5 Şubat Pazartesi günü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte başlayacak.

"GELECEĞİN YETİŞKİNLERİNE YATIRIM"

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca, Okul Sütü Programı'nın 7 yıldır kesintisiz devam ettiğini belirterek, dağıtılan süt miktarı göz önüne alındığında programın en büyük sosyal projeler arasında yer aldığını söyledi.

Programın amacının öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Karaca, "Aynı zamanda aileler ve öğretmenler için sağlıklı koşullarda süt tüketiminin önemine yönelik farkındalık kazandırılmış olacak. Bu nedenle Okul Sütü Programı'nın geleceğin yetişkinlerine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Karaca, süt tüketimi alışkanlığı kazanan bireylerin gelecek yaşlarında süte olan taleplerinin artmasının ulusal süt piyasasına olumlu etkide bulunacağına dikkati çekerek, "Bu dönem okullarda dağıtılacak sütler yaklaşık 55 bin ton olacak. Dolayısıyla Okul Sütü Programı'nın başta süt üreticilerimiz olmak üzere değer zincirindeki tüm paydaşlar açısından olumlu bir uygulama olduğu kanısındayız" diye konuştu.

Süt dağıtımı programın başlangıcıyla ilgili tören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımlarıyla 5 Şubat saat 10.00'da Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulu’nda yapılacak.