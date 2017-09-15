Okullar onlarda da açılıyor

Okullar önümüzdeki pazartesi açılıyor. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde yaklaşık 18 milyon öğrenci 18 Eylül’de ders başı yapıyor. Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Okul Süreleri 2016-2017’ raporuna göre birçok ülkede okullar çoktan başladı. Yaz tatilinin kısa sürdüğü Kuzey’de ilk ve ortaöğretim düzeyinde okullar genel olarak ağustosun ikinci-üçüncü haftası açılırken, Türkiye dahil birçok Akdeniz ülkesinde eylülün son haftalarını bulabiliyor. En uzun yaz tatili İtalya, İspanya ve Baltık ülkelerinde. İngiltere ve Almanya’da bu süre sadece 6 hafta. İşte Avrupa’dan yaz tatili süreleri:

NORVEÇ

İskandinav ülkesinde yaz tatili genel olarak 8 hafta sürüyor. Okullar haziranın üçüncü haftası kapanırken, ağustosun üçüncü haftası açılıyor.



ALMANYA

Okulların kapanma ve açılma tarihleri eyaletten eyalete değişiyor. Genellikle haziran ayının son haftası yaz tatiline çıkan okullar, eylülün ilk haftası kapılarını açıyor. Ülkede yaz tatili 6-7 hafta civarında.



İTALYA

Türkiye’ye oldukça benzeyen İtalya’da, 13-14 haftalık yaz tatili eylül ayının ikinci haftasında sona eriyor. Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ikinci haftası çıkıyor.

FRANSA

Okullar haziranın ikinci haftası yaz tatiline giriyor. Öğrenciler 8.5 haftalık bir tatilin ardından eylülün ilk haftasında ders başı yapıyor.



İNGİLTERE

Öğrenciler ağustosun son haftası veya eylülün ilk haftası ders başı yapıyor. Ülkede 6 haftalık kısa yaz tatili ise genellikle haziranın son haftası başlıyor. Birleşik Krallık bünyesindeki diğer ülkeler olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da bu süreler değişiyor.

POLONYA

Eylülün ilk haftası yeni eğitim yılı başlıyor. Haziranın son haftası ise okullar kapanıyor. Polonya’da öğrenciler 10-11 hafta kadar yaz tatili yapıyor.



İSVEÇ

İskandinav ülkesinde okullar ağustosun son haftası yeni eğitim yılına giriyor. Kapanış tarihi ise haziran ortaları. Ülkede yaz tatili süresi 10 hafta.

BOSNA HERSEK

Yaz tatili genel olarak haziranın ilk haftasında başlarken, okullar yeni eğitim yılı için kapılarını eylülün ilk haftasında açıyor. Ülkede Türkiye gibi yaz tatili süresi 13 hafta.

İSPANYA

Ülkede okullar, eylülün ikinci haftası kapılarını açıyor. Yaz tatili ise haziranın üçüncü haftasında başlıyor. İspanyol öğrencilerin yaz tatili süresiyse 12 hafta.

YUNANİSTAN

Yunanistan’da okullar eylülün ikinci haftasında yeni eğitim yılına adım atıyor. Haziranın üçüncü haftası yaz tatili başlıyor. Ülkede yaz tatili süresi 12 hafta sürüyor.



FİNLANDİYA

OECD’nin 3 yılda bir düzenlediği 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendirildiği PISA’da gösterdiği yüksek performansla Avrupa’nın en iyi eğitim sistemleri arasında yer alan ülkede, yaz tatili süresi 10-11 hafta civarında. Okullar ağustosun ikinci haftasında kapılarını açarken, yaz tatili haziranın ilk haftası başlıyor.