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    Okullar onlarda da açılıyor

    Önder ÖNDEŞ
    15.09.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 14:07

    Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 18 Eylül Pazartesi ders başı yapacak. Peki, Avrupa ülkelerinde okullar ne zaman açılıyor? Avrupalı öğrenciler kaç hafta yaz tatili yapıyor? İşte Avrupa Komisyonu’nun güncel verileriyle Avrupalı öğrencilerin ülke ülke tatil süreleri...

    Okullar önümüzdeki pazartesi açılıyor. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde yaklaşık 18 milyon öğrenci 18 Eylül’de ders başı yapıyor. Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Okul Süreleri 2016-2017’ raporuna göre birçok ülkede okullar çoktan başladı. Yaz tatilinin kısa sürdüğü Kuzey’de ilk ve ortaöğretim düzeyinde okullar genel olarak ağustosun ikinci-üçüncü haftası açılırken, Türkiye dahil birçok Akdeniz ülkesinde eylülün son haftalarını bulabiliyor. En uzun yaz tatili İtalya, İspanya ve Baltık ülkelerinde. İngiltere ve Almanya’da bu süre sadece 6 hafta. İşte Avrupa’dan yaz tatili süreleri:

    NORVEÇ
    İskandinav ülkesinde yaz tatili genel olarak 8 hafta sürüyor. Okullar haziranın üçüncü haftası kapanırken, ağustosun üçüncü haftası açılıyor.

    Okullar onlarda da açılıyor
    ALMANYA
    Okulların kapanma ve açılma tarihleri eyaletten eyalete değişiyor. Genellikle haziran ayının son haftası yaz tatiline çıkan okullar, eylülün ilk haftası kapılarını açıyor. Ülkede yaz tatili 6-7 hafta civarında.

    Okullar onlarda da açılıyor
    İTALYA
    Türkiye’ye oldukça benzeyen İtalya’da, 13-14 haftalık yaz tatili eylül ayının ikinci haftasında sona eriyor. Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ikinci haftası çıkıyor.

    FRANSA
    Okullar haziranın ikinci haftası yaz tatiline giriyor. Öğrenciler 8.5 haftalık bir tatilin ardından eylülün ilk haftasında ders başı yapıyor.

    Okullar onlarda da açılıyor
    İNGİLTERE
    Öğrenciler ağustosun son haftası veya eylülün ilk haftası ders başı yapıyor. Ülkede 6 haftalık kısa yaz tatili ise genellikle haziranın son haftası başlıyor. Birleşik Krallık bünyesindeki diğer ülkeler olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da bu süreler değişiyor.

    POLONYA
    Eylülün ilk haftası yeni eğitim yılı başlıyor. Haziranın son haftası ise okullar kapanıyor. Polonya’da öğrenciler 10-11 hafta kadar yaz tatili yapıyor.

    Okullar onlarda da açılıyor
    İSVEÇ
    İskandinav ülkesinde okullar ağustosun son haftası yeni eğitim yılına giriyor. Kapanış tarihi ise haziran ortaları. Ülkede yaz tatili süresi 10 hafta.

    BOSNA HERSEK
    Yaz tatili genel olarak haziranın ilk haftasında başlarken, okullar yeni eğitim yılı için kapılarını eylülün ilk haftasında açıyor. Ülkede Türkiye gibi yaz tatili süresi 13 hafta.

    İSPANYA
    Ülkede okullar, eylülün ikinci haftası kapılarını açıyor. Yaz tatili ise haziranın üçüncü haftasında başlıyor. İspanyol öğrencilerin yaz tatili süresiyse 12 hafta.

    YUNANİSTAN
    Yunanistan’da okullar eylülün ikinci haftasında yeni eğitim yılına adım atıyor. Haziranın üçüncü haftası yaz tatili başlıyor. Ülkede yaz tatili süresi 12 hafta sürüyor.

    Okullar onlarda da açılıyor
    FİNLANDİYA
    OECD’nin 3 yılda bir düzenlediği 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendirildiği PISA’da gösterdiği yüksek performansla Avrupa’nın en iyi eğitim sistemleri arasında yer alan ülkede, yaz tatili süresi 10-11 hafta civarında. Okullar ağustosun ikinci haftasında kapılarını açarken, yaz tatili haziranın ilk haftası başlıyor.

    Etiketler: OKUL , YAZ tatili , OECD , ÖĞRENCİ , okul süresi
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