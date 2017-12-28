Okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlayacak konusu eğitim gündemindeki önemini sürdürmeye devam ediyor. Dönem içerisinde erken saatlerde kalkarak okula giden öğrenciler, serbest zaman elde edebilmek için geri sayıma geçtikleri sömestr tatilini sorgulamaya devam ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, öğrenciler kadar öğretmenler ve velilerin de merakla sorguladığı konular hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirmişti. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 15 tatil zili ocak ayının son haftasında çalacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen dersler, ödevler ve sınavlarla geçen sürece kısa bir süreliğine ara verecek.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

ÇOCUKLARI TEKNOLOJİ YERİNE TOPRAKLA TANIŞTIRIN

Bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu derken akıllı gözlük ve saatler de hayatımızın önemli birer parçası oldu. Ancak asıl sorun başta ilkokul çağındaki çocuklar olmak üzere gençlerin ve yetişkinlerin de bu teknolojik aygıtlarla gereğinden fazla vakit geçiriyor olması. Çoğu ebeveyn çocukları ağlamasın, evi dağıtmasın diye saatlerce telefonlarını ve tabletlerini onlara vererek aslında hem fiziksel hem de zekâ gelişimlerinin önüne büyük bir engel koymuş oluyor. Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi tarafından, ilkokul öğrencileri ile velilere yönelik düzenlenen ‘Teknoloji Bağımlılığının Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu seminerde konuşan Uzman Klinik Psikolog Elif Kurtoğlu da bu konuya işaret etti. Kurtoğlu, toplum olarak kaliteli vakit geçirmemizi sağlayacak aktivitelerden uzaklaşıp adeta teknoloji bağımlısı olduğumuzu belirterek, ortaya çıkan sonuçları ve önerilerini velilerle paylaştı. Ebeveynlerin teknoloji kullanımını çocuklara aslında yapmaları gerekenlerin karşılığı olarak sunduklarını belirten Kurtoğlu şöyle konuştu:

“Ders çalışmalarının karşılığı olmakla birlikte yemek yemeleri, sakin durmaları, bazen de misafirlikte sıkılmamaları için akıllı telefon ve tabletler ödül gibi veriliyor. Hâlbuki karşılık olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmeleri, doğa gezileri, spor ve sanat aktiviteleri ve ilgisini çekebilecek eğlenceli kitaplar çocukların gelişimi açısından daha faydalı ödüller. Bir çocuğun hayal dünyasının kanatları bu gibi aktivitelerle gelişir. Çocuklar oyun oynar, çünkü daha yeterince büyümemişler şeklinde bir algı var. Onları farklı kültürlerle tanıştırın, yeni yerlere götürün, doğayla buluşturun. Toprakla, bitkilerle tanışıp kirlensinler, dinlensinler ve öğrensinler. Teknoloji bu gerçekliği yaşatacak bir platform değil, ancak kontrollü bir şekilde kullanmalarına müsaade edilebilir.

Herkesin öncelikle kendine şu soruları sorması gerekiyor; hayatımda kapladığı yeri artırdığımda ve bir çözüm gibi kendime veya çocuğuma sunduğumda ne olacak? Sorunun yanıtı çok basit: Azalan bir hayat. Dijital bağımlılıktan sıyrılarak iş yerinde, eğlencelerde, arkadaşlarla sohbet ortamında, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak anı yaşamak dikkat, keyif, konsantrasyon ve performansı beraberinde getirecektir. Sonuç olarak teknolojiyi elbette kullanmalı ancak dengede ve kontrol altında tutmalıyız.”