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    Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 yaz tatili ne zaman başlıyor?

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi okulların bu yıl ne zaman kapanacağını merak ediyor. 2017 yılının Eylül ayında eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, okulların kapanacağı tarih hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki bu yıl okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman olacak?

    Milyonlarca öğrencinin gözü 2018 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerine ne zaman ara verileceğini merak eden öğrenciler internette bu konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Tatilin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

    2018 RESMİ TATİLLER

    Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller;

    01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

    23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

    14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

    16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

    17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

    15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

     

    30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

    29 EKİM  2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

    Etiketler: okullar ne zaman kapanacak? , 2018 yaz tatili , tatil , son dakika
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