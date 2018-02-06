Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2018 tatil günleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takvimiyle birlikte, öğrenciler okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi kolayca öğrenebiliyorlar. Sınav temposunu bir kenara bırakıp artık güzel bir tatile çıkmak isteyen öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESİ YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA

ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI 1 GÜN 29 EKİM 2018

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman doktoru da olan Fidan, öğrencilerin yarıyıl tatilinde uyku düzenlerinin değiştiğini belirtti.

Okulların 5 Şubat Pazartesi günü açılacağını, ailelerle öğrencilerin yeniden bir telaş maratonuna başlayacağını hatırlatan Fidan, şunları söyledi:

"Çocukların sömestr tatilinde edindiği geç kalkma alışkanlığını okullar başlamadan önce tekrar düzene sokmak başarıyı etkileyen sağlıklı uyku için son derece önemli. Geç yatıp, erken kalkmayla kısalan uyku süresi çocuklarda olumsuz etki yaratıyor. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şart. Bu düzeni sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir."

Vural Fidan, uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konuları içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden de çocukların uzak tutulması gerektiğini belirtti.