Okullar ne zaman kapanacak? MEB'den 15 tatil ne zaman sorusuna cevap

Okullar ne zaman kapanacak sorusu ile 15 tatilin başlayacağı tarihi sorgulayan öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi iş takvimini merak ediyor. İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 15 tatil tarihi

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başladı. Uyum süreci kapsamında 11 Eylül tarihinde okullara başlayan öğrenciler için ise ikinci hafta başladı.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

BAKANLIK ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME YETENEKLERİNİ ÖLÇECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesi için hazırladığı tasarıda, gelecek yıla yönelik hedeflere yer verildi.

Bu kapsamda, ulusal izleme çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin farklı soru tipleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu) ile ölçmeyi hedefleyen ABİDE araştırmasının ikincisi 2018 yılında yapılacak.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE kapsamında, araştırmanın ilki 2016 yılı nisan ayında 81 il 495 ilçe bin 299 okul ve 38 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakanlık, 2018 yılının Mart ayında da yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımı ile ABİDE araştırmasını ikincisini yapacak.

Araştırma ile ülke genelinde, 8. sınıf öğrencilerine başarı testleri ve anketler uygulanacak. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer alacağı araştırma ile temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel becerilere sahip olma düzeyleri ortaya çıkarılacak.

Anketlerle, öğrencilerin başarının etkilendiği değişkenlerin tespit edilmesi de amaçlanıyor.

Bakanlık, araştırmanın sonuçlarını hazırlanan raporla kamuoyu ile de paylaşacak.