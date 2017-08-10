Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt MEB'den geldi!

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kala öğrenciler aklındaki tek soru okulların ne zaman açılacağı oldu. Yaz tatiline devam eden öğrenciler yeni dönem hazırlıklarını tamamlamak adına okulların açılacağı zamanı araştırıyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

YENİ MÜFREDATA İLİŞKİN İLK BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Başöğretmen Salonu’nda yeni müfredatı açıklamaya başladı. Verilen ilk bilgilere göre, yeni müfredat bu sene 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulamaya konulacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ders ve sınıflarda yeni müfredatla eğitim verilecek.,



Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir. Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı. Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi. Müfredatı yenilirken çoğulcu bir yaklaşımı esas aldık. Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır. Eğitimde kalite, bizim değişmez hedefimizdir. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak.