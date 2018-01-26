15 tatilin biteceği tarihle alakalı araştırmalar binlerce öğrenci tarafından yapılmaya devam ediliyor. Sömestr tatilinin tadını çıkaran öğrenciler bir diğer yandan ise ikinci dönem hazırlıklarını yapmaya başladılar. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili uzayacak mı?

2017 -2018 MEB İŞ TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim- öğretim takvimine göre 15 tatil, 5 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Şubat ayında sınavlar, ödevlerle ve testlerle geçecek yeni bir dönemin daha açılışını yapacak olan öğrenciler, 8 Haziran 2018 Cuma günü karna alacaklar ve 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.



15 TATİL İÇİN 5 ÖNERİ

Uzmanlar çocuğunuzun karnesi iyi veya kötü, nasıl olursa olsun tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri gerektiğini söylüyor. İşte uzmanlardan velilere 5 öneri:



- Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.



- Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.



- Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.



- Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.



- Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir.

SÖMESTR TATİLİ UZAYACAK MI?

Özellikle sosyal medya üzerinden 15 tatilin 30 gün olacağı iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak.