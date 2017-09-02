Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Son günlerin en çok araştırılan konusu okulların açılış tarihi oldu. Haziran ayında zorlu bir süreci geride bırakan öğrenciler, artık yaz tatilinin son günlerini yaşıyor. Yaz tatilini 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimine göre düzenleyen öğrenciler ve veliler için beklenen duyuru geldi. Milli Eğitim Bakamlığı (MEB), her sene olduğu gibi bu sene de yeni eğitim öğretim yılının takvimini günler öncesinden yayımladı.



2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.



2018 YILINDA 15 TATİLİ NE ZAMAN?

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.



2017- 2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.