Okullar ne zaman açılacak? Okul servisi fiyatları ne kadar oldu?

Eylül ayının ilk haftası geride kaldı, okulların açılış tarihi için araştırmalar hız kazandı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Ancak diğer sınıflar için tatil henüz bitmedi. Peki okulların açılmasına kaç gün kaldı? 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula uyum süreci kapsamında bazı sınıfların erken ders başı yapacak olması, öğrencilerin araştırmalarına neden oldu. Hem velilerin hem de öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerine yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimiyle geldi. İşte 2017-2018 eğitim-öğretim tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre, uyum eğitimleri haftaya başlıyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. 2006-07 eğitim döneminden beri uygulanan okula uyum haftası etkinliğine bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi. Buna göre lise dokuzuncu sınıf öğrencileri okula bir hafta erken başlayacak. Yani 11 Eylül Pazartesi günü okul sıralarında yerlerini alacaklar. Bunların dışında kalan tüm öğrenciler ise 18 Eylül’de ders başı yapacak.

2018 YILINDA 15 TATİLİ NE ZAMAN?

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017- 2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

UYUM HAFTASI BAŞLIYOR

Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.Buna göre, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Daha önce Ankara ve İzmir'de belli olan okul servisi ücretleri İstanbul'da da belirlendi. Buna göre yeni eğitim öğretim yılı için uygulanacak ücretlere yüzde 12,7 oranında zam yapıldı.

Okulların açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlilkte İstanbul’da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul servisleri zam oranı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılında servis ücretlerine 12,7 oranında zam yapıldı. Ankara ve İstanbul’da servislere yapılan zamlar daha önce açıklanmıştı.

Geçen yıl aylık 175 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 190 liraya çıktı. Aylık 190 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret bu yıl 210 liraya, 3-5 kilometreler 205 liradan 230 liraya çıkarıldı. 5-7 kilometreler 210 liradan 235 liraya, 7-9 kilometreler 220 liradan 250 liraya, 9-11 kilometreler ise 260 liradan 295 liraya çıkarıldı.

11-13 kilometreler 300 liradan 340 liraya, 13-15 kilometreler 320 liradan 360 liraya, 15-17 kilometreler 340 liradan 385 liraya, 17-19 kilometreler 365 liradan 410 liraya, 19-21 kilometreler 385 liradan 435 liraya, 21-23 kilometreler 405 liradan 455 liraya, 23-25 kilometreler 420 liradan 475 liraya yükseltildi.

İstanbul’da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 3,61 lira olan ücret, bu yıl 4,07 liraya çıkarıldı.